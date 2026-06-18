Youngtimerregeling verandert per 2027

De versobering van de youngtimerregeling per 2027 zorgt voor veel vragen bij ondernemers en adviseurs. De overgang van het huidige youngtimerregime naar de nieuwe systematiek heeft directe gevolgen voor ondernemers die hun auto eerder als ondernemingsvermogen hebben geëtiketteerd.

De Kennisgroep winstbepaling heeft hierover een belangrijk standpunt ingenomen in KG:213:2026:1. Daarin staat dat een wetswijziging kan gelden als een bijzondere omstandigheid die heretikettering mogelijk maakt, mits aannemelijk wordt dat onder de nieuwe regels destijds een andere keuze was gemaakt.

De regeling zoals die nu geldt

Tot en met 31 december 2025 kwalificeerde een auto als youngtimer als deze vijftien jaar of ouder was en uiterlijk op 31 december 2025 ter beschikking is gesteld. De bijtelling bedraagt dan 35% van de waarde in het economisch verkeer. Voor veel ondernemers pakt dat gunstig uit, zeker wanneer de waarde van de auto beperkt is. De keuze om zo’n auto tot het ondernemingsvermogen te rekenen, kan daardoor aantrekkelijk zijn.

Hoe de regeling vanaf 2027 wordt

Voor 2026 geldt voor de youngtimerregeling een leeftijdsgrens van 16 jaar.

Vanaf 1 januari 2027 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 25 jaar. Alleen auto’s die ten minste 25 jaar geleden voor het eerst op de weg kwamen, vallen nog onder de bijtelling van 35 procent van de waarde in het economisch verkeer. Voor alle jongere auto’s geldt voortaan de normale bijtelling van 22 procent van de cataloguswaarde. Deze verschuiving kan ertoe leiden dat een auto die voorheen fiscaal gunstig was, ineens een veel hogere bijtelling oplevert.

Wanneer is sprake van een bijzondere omstandigheid?

Een eenmaal gemaakte keuze voor ondernemings- of privévermogen staat vast zodra de aanslag onherroepelijk is. Dat is vaste jurisprudentie. De Hoge Raad laat wel ruimte om van die keuze af te wijken wanneer zich een bijzondere omstandigheid voordoet. Volgens de Kennisgroep kan een wetswijziging zo’n bijzondere omstandigheid zijn. Voorwaarde is wel dat het aannemelijk is dat de ondernemer destijds een andere keuze zou hebben gemaakt als de nieuwe regels toen al van kracht waren. Niet relevant is of de nieuwe regels nadelig zijn; het gaat om de motieven op het moment van aankoop.

De bewijslast ligt bij de ondernemer

De ondernemer moet duidelijk kunnen maken waarom de oorspronkelijke keuze anders zou zijn uitgevallen onder de nieuwe regeling. Dat vraagt om een individuele afweging. Factoren als zakelijk gebruik, fiscale voordelen bij aankoop, afschrijvingsmogelijkheden of andere omstandigheden kunnen destijds relevant zijn geweest. Alleen wanneer aannemelijk is dat deze factoren onder de nieuwe wetgeving tot een andere afweging zouden hebben geleid, is heretikettering toegestaan.

Ingangsmoment van heretikettering

Volgens de Kennisgroep kan een keuzeherziening pas plaatsvinden op het moment dat de nieuwe regeling in werking treedt. Dat betekent dat heretikettering mogelijk wordt vanaf 1 januari 2027, en niet eerder. Die lijn sluit aan bij de rechtspraak waarin is bepaald dat een herziening alleen mag plaatsvinden op het moment dat de nieuwe wettelijke situatie ontstaat.

Wat betekent dit voor de praktijk van de adviseur?

De wijzigingen in het youngtimerregime betekenen dat veel ondernemers na 2027 met een heel ander bijtellingsbedrag te maken krijgen. Een eerder voordelige keuze kan daardoor omslaan in een lastenverzwaring. Voor adviseurs is het van belang om cliënten tijdig te informeren over de gevolgen van de wetswijziging en te beoordelen of er aanleiding is om de etiketteringskeuze per 2027 opnieuw tegen het licht te houden. Ondernemers willen graag duidelijkheid over hun positie.

Het standpunt van de Kennisgroep maakt duidelijk dat heretikettering onder voorwaarden mogelijk is, maar ook dat die ruimte beperkt is en zorgvuldig moet worden onderbouwd. Voor adviseurs ligt hier een taak om op tijd in gesprek te gaan, de oorspronkelijke motieven vast te leggen en de gevolgen van de wetswijziging helder uiteen te zetten. Zo kan per 2027 een weloverwogen keuze worden gemaakt.

Auteur: Andrien van der Werf