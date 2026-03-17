Overgangsregeling versobering youngtimerregeling in Belastingplan 2027

Het kabinet wil de overgangsregeling versobering youngtimerregeling meenemen in het pakket Belastingplan 2027 (OFM 2027). De wetswijziging werkt terug tot 1 januari 2026.

Staatssecretaris Eerenberg van Financiën beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de overgangstermijn versobering youngtimerregeling.

Waarom het kabinet niet heeft gekozen voor het indienen van een wetsvoorstel dat uitsluitend ziet op deze overgangsregeling, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026? Is deze oplossing niet eleganter dan een goedkeurend beleidsbesluit en had dit niet eerder kunnen worden gerealiseerd dan de beoogde datum van 1 januari 2027 voor de formele wetswijziging?

Het heeft de voorkeur om – indien mogelijk – een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving te vermijden en te gaan voor een wetsvoorstel dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 in werking treedt. Een goedkeurend beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving is een instrument waar terughoudend gebruik van moet worden gemaakt.

Rechtsonzekerheid

Het indienen van een afzonderlijk wetsvoorstel zou er echter niet toe leiden dat de formele wetswijziging eerder kan worden gerealiseerd dan de beoogde datum van 1 januari 2027. Zo’n wetsvoorstel zonder goedkeurend beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving brengt rechtsonzekerheid met zich voor belastingplichtigen.

Het overgangsrecht zou dan niet kunnen worden toegepast tot het moment dat de wet in werking zou zijn getreden. De toezegging via een beleidsbesluit is gepubliceerd voordat de eerste loonaangifte moest worden ingediend, dat was zelfs met spoedwetgeving niet op tijd gerealiseerd.

Het formele wetgevingsproces is een proces waar veel belangrijke waarborgen en stappen bij moeten worden doorlopen. Denk hierbij onder andere aan het toetsen van de uitvoerbaarheid door middel van uitvoeringstoetsen, het uitvoeren van een doenvermogen- en regeldruktoets en het doorlopen van de wetgevingstoets van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inwerkingtreding 1 januari 2027

Door deze stappen en de daaraan verbonden termijnen is de eerst mogelijke, haalbare, inwerkingtredingsdatum van de beoogde wetswijziging 1 januari 2027, als deze overgangsregeling wordt ondergebracht in het Belastingplanpakket 2027. Het pakket Belastingplan 2027 volgt namelijk een spoedwetgevingstraject.

Het kabinet is van plan om de wijziging mee te nemen in het pakket Belastingplan 2027 (OFM 2027). De wetswijziging werkt terug tot en met 1 januari 2026.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Een werkgever moet na afloop van een tijdvak (veelal na een maand of na vier weken) via de loonaangifte rekening houden met het toepassen van de juiste bijtelling.

Een IB-ondernemer moet uiterlijk na afloop van het kalenderjaar de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak aangeven bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting (in de vorm van een privéonttrekking). Veel IB-ondernemers kiezen er echter voor om de belastingheffing over deze bijtelling via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting al gedurende het kalenderjaar af te dragen.

De belastingheffing over de bijtelling wordt daardoor (veelal) al gedurende het kalenderjaar betaald. Het is wenselijk werkgevers, werknemers en IB-ondernemers zo snel mogelijk en niet pas aan het eind van het kalenderjaar duidelijkheid te geven over hun situatie.

Overgangsregeling

Het kabinet is van mening dat deze toezegging aansluit bij de bedoeling van het amendement dat door de Tweede Kamer is aangenomen en in lijn is met de oproep vanuit de Eerste Kamer om een overgangsregeling te treffen voor gebruikers van de youngtimerregeling die door het amendement geen ruimte hadden om op de versobering te anticiperen.

Reactie op vragen over toezegging overgangstermijn versobering youngtimerregeling