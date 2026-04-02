Versterking managementteam Scab met nieuwe directeur en operationeel manager loonadministratie 

Scab accountants en adviseurs versterkt het managementteam met de benoemingen van Stefan de Kok als directeur en Peter Sinke als operationeel manager loonadministratie

Hiermee zet Scab een volgende stap in de verdere professionalisering van de organisatie en de doorontwikkeling van de dienstverlening voor klanten in de bouw en aanverwante sectoren.

Per 1 april 2026 is Stefan de Kok benoemd tot directeur van Scab. De Kok heeft ruime ervaring in het verbinden van mensen, processen en strategie. Hij werkte jarenlang in de financiële en publieke sector en weet hoe je resultaatgericht stuurt zonder de mens uit het oog te verliezen.

Stefan de Kok over zijn start bij Scab:

“Op 1 april ben ik gestart als directeur van Scab accountants en adviseurs. Scab heeft door de verbondenheid met en expertise in de bouw een uniek fundament. Met onze klanten als uitgangspunt, een duidelijke koers en met ruimte en verantwoordelijkheid binnen onze teams, zetten we komende periode in op verdere groei en ontwikkeling. Ik kijk uit naar de kennismaking met Scab, onze relaties en medewerkers. Samen met hen bouw ik graag verder. Ik heb er veel zin in!”

Daarnaast is Peter Sinke per 1 maart 2026 begonnen als operationeel manager loonadministratie en is toegetreden tot het managementteam. Loonadministratie is binnen Scab een essentieel onderdeel van de totale dienstverlening. Met ruim 25 jaar ervaring in het HRM- en payroll vakgebied brengt Sinke brede expertise mee. Na zijn hbo-opleiding Personeelsmanagement vervulde hij diverse rollen als consultant, projectmanager en manager binnen payroll- en salarisadministratie.

In zijn rol richt Peter Sinke zich op de verdere ontwikkeling van de loonadministratie, het ondersteunen van collega’s en het bieden van praktische oplossingen voor HR en payrollvraagstukken van klanten. Samenwerking, toegankelijkheid en vakinhoudelijke kwaliteit staan daarbij centraal.

Over zijn start zegt hij:

“Wat mij aanspreekt bij Scab is dat loonadministratie als volwaardig en belangrijk onderdeel van onze dienstverlening wordt gezien, waarmee we klanten optimaal kunnen ontzorgen. De open en collegiale cultuur maakt het prettig om samen verder te bouwen.”

Over Scab

Scab accountants en adviseurs ondersteunt bouwbedrijven en bedrijven in aanverwante sectoren met accountancy, salarisadministratie, personeels‑ en arbeidsjuridisch advies, fiscaal advies en administratieve dienstverlening. Daarnaast biedt Scab branchegerichte ondersteuning met focus op duurzaam ondernemen en praktijkgerichte trainingen.

