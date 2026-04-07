Fouten in loonstroken: de 5 meest voorkomende en hoe je ze voorkomt

De vijf meest voorkomende loonstrookfouten op een rij met daarnaast praktische manieren om ze te voorkomen.

Iedere HR- of salarisprofessional weet het: een fout op de loonstrook lijkt klein, maar kan grote gevolgen hebben. Een verkeerd belastingpercentage, een gemiste toeslag of een fout in de pensioenafdracht leidt al snel tot vragen van medewerkers. In sommige gevallen leidt dit tot correcties of naheffingen.

In de praktijk ontstaan deze fouten zelden door onkunde, maar vaak door handmatig werk, versnipperde systemen of ontbrekende controles. Het goede nieuws: veel van deze fouten zijn te voorkomen, mits processen en systemen goed zijn ingericht.

We zetten de vijf meest voorkomende loonstrookfouten op een rij, met praktische manieren om ze te voorkomen.

1. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens

Een nieuwe medewerker start, maar het BSN blijkt verkeerd ingevoerd. Gevolg: de loonheffing klopt niet en de loonaangifte wordt afgekeurd. Dit soort fouten ontstaat vaak bij handmatige invoer of wanneer gegevens op meerdere plekken worden vastgelegd.

Hoe voorkom je dit?

Zorg voor één bron van waarheid. Door HR- en salarissystemen te koppelen en gegevens maar één keer vast te leggen, verklein je de kans op invoerfouten aanzienlijk. Aanvullende controles, zoals validaties op BSN of verplichte velden bij indiensttreding, helpen om fouten direct te signaleren.

2. Verkeerde toepassing belastingtabellen of loonheffingskorting

Een medewerker met meerdere dienstverbanden ontvangt onverwacht minder (of juist meer) nettoloon. In veel gevallen blijkt de loonheffingskorting onjuist toegepast of is een verkeerde tabel gebruikt.

Hoe voorkom je dit?

Gebruik salarissoftware die automatisch werkt met actuele belastingtabellen en signaleringen geeft bij afwijkende situaties, zoals meerdere dienstverbanden. Laat medewerkers hun loonheffingsverklaring digitaal invullen en leg deze direct vast in het systeem. Dit voorkomt interpretatiefouten en handmatige correcties achteraf.

3. Overuren en toeslagen niet correct verwerkt

Vooral bij variabele uren, ploegendiensten of cao-afspraken gaat het regelmatig mis. Een gemiste toeslag of verkeerd berekend overuur valt vaak pas op na uitbetaling.

Hoe voorkom je dit?

Koppel urenregistratie direct aan de salarisverwerking. Zo worden overuren en toeslagen automatisch berekend volgens de juiste regels. Let wel: dit werkt alleen goed als de inrichting klopt. Periodieke controles op afwijkingen, zoals onverwacht hoge uren of inconsistenties, blijven belangrijk.

4. Onjuiste berekening van vakantiegeld of verlof

Fouten in vakantiegeld of verlofopbouw ontstaan vaak door complexe regels rondom ziekte, parttime werken of cao-afspraken. Zeker wanneer dit (deels) handmatig wordt bijgehouden, sluipen fouten er snel in.

Hoe voorkom je dit?

Laat de berekening van vakantiegeld en verlof zoveel mogelijk door het systeem uitvoeren, op basis van actuele instellingen en regels. Controleer wel regelmatig of de inrichting nog aansluit op de geldende cao en interne afspraken. Automatisering helpt, maar blijft afhankelijk van de juiste configuratie.

5. Vergeten pensioen- of verzekeringspremies

Vooral bij nieuwe medewerkers of flexibele krachten komt het voor dat iemand niet (tijdig) wordt aangemeld bij een pensioenregeling. Dit kan later leiden tot correcties en financiële risico’s.

Hoe voorkom je dit?

Richt het proces zo in dat pensioenaanmelding een vast onderdeel is van onboarding. Koppelingen met pensioenuitvoerders en automatische signaleringen helpen om afwijkingen tijdig te detecteren. Denk bijvoorbeeld aan meldingen wanneer een medewerker wel premieplichtig is, maar nog niet is aangemeld.

Minder handmatig werk, meer grip

De meeste loonstrookfouten ontstaan niet door complexe wetgeving, maar door gebrek aan samenhang in processen. Handmatige invoer, losse systemen en beperkte controles vergroten de kans op fouten.

Door processen slimmer in te richten en systemen goed te laten samenwerken, kun je:

fouten eerder signaleren

correcties achteraf beperken

en de betrouwbaarheid van je salarisadministratie vergroten

Conclusie

Een correcte loonstrook is meer dan een administratieve verplichting. Het is een kwestie van vertrouwen. Medewerkers moeten erop kunnen rekenen dat hun salaris klopt.

Dat vraagt niet alleen om nauwkeurigheid, maar vooral om een goed ingericht proces. Met de juiste combinatie van automatisering, controles en periodieke checks maak je loonverwerking voorspelbaar en beheersbaar. Zo voorkom je dat kleine fouten grote gevolgen krijgen.

Benieuwd waar in jouw salarisproces risico’s zitten?

Veel fouten ontstaan niet in de berekening, maar in de inrichting van processen en systemen. Met een periodieke controle breng je die risico’s snel in kaart en voorkom je correcties achteraf.

Met de APPK (Automatische Periodieke Payroll Keuring) controleer je je salarisadministratie structureel op fouten en afwijkingen.

Meer weten? Neem contact met ons op of bekijk de mogelijkheden van de APPK.