Het ondernemersverhaal van Martijn en Elize Noordegraaf

Martijn en Elize combineren hun passie voor landbouw met een innovatieve neventak: Laarsjes in de Polder. Dit is een agrarisch kinderdagverblijf in Lekkerkerk, waar kinderen van 10 weken tot 4 jaar opgroeien in een natuurlijke omgeving, midden op een melkveehouderij. De kinderen spelen buiten, helpen in de moestuin, ontdekken het boerenerf en leren over dieren en seizoenen. Het is een plek waar ieder kind nog gewoon kind mag zijn, met veel ruimte om te ontdekken en te groeien op hun eigen tempo.

De samenwerking met WEA Gouda gaat voor Martijn ver terug: ook zijn opa en vader werden al ondersteund door WEA. Die vertrouwensband over generaties heen gaf Martijn en Elize een stevige basis om hun eigen plannen te realiseren. Vanaf het allereerste begin ondersteunde WEA Gouda hen met heldere inzichten, praktische adviezen en persoonlijke begeleiding. Dankzij deze samenwerking konden zij een vliegende start maken en hun bedrijf succesvol verder uitbouwen.