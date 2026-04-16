AI automatiseert steeds meer werk: heb jij al doorgerekend wat dat met je marge doet?

Iedereen in de accountancy praat over AI. Over tijdwinst, automatisering, slimmere workflows. Over de samenstelpraktijk die in de helft van de tijd klaar is. Over juniors die werk doen dat vroeger een middag kostte.

Maar niemand stelt de vraag die er echt toe doet: als AI jouw team sneller maakt, wat verdien je dan nog? Want wie op nacalculatie werkt, heeft een probleem dat zich pas later aandient. En de kantoren die dat probleem vroeg zien, hebben een serieuze voorsprong op de rest. In dit artikel gaan we in op de paradox van het urenmodel.

De stille rekening van efficiëntie

Stel: AI automatiseert 20% van het uitvoerende werk in jouw kantoor. Mutaties verwerken, btw-aangiftes, bankafschriften, de standaard stukken in de samenstelpraktijk. Prima nieuws.

Maar als je met uurtje-factuurtje werkt, betekent dat ook 20% minder te declareren uren. Bij een kantoor van 20 fte met een gemiddelde omzet van €100.000 per fte gaat het dan over €400.000 per jaar aan capaciteit die verdampt, zonder dat je er bewust voor kiest.

Dat is de paradox van efficiëntie in een urenmodel. Sneller werken klinkt als winst. Maar als het verdienmodel is gebouwd op uren, is sneller werken ook minder verdienen. Tenzij je iets verandert.

De kantoren die straks sterk uit de AI-transitie komen, zijn niet per se de kantoren die het meeste AI inzetten. Het zijn de kantoren die weten wat die AI doet met hun cijfers.

Junior werk verdwijnt als eerste

AI automatiseert niet willekeurig. Het pakt de taken die repetitief zijn, voorspelbaar, weinig context vereisen. Dat is precies het werk van junior medewerkers: mutaties, standaard aangiftes, eenvoudige samenstellingen.

In een klassiek leverage-model draait een accountantskantoor op die juniors. Eén senior begeleidt drie, vier, soms vijf juniors. Die juniors produceren declarabele uren. De marge zit in het verschil tussen wat je ze betaalt en hun uren die je aan je klant factureert.

Als AI dat uitvoerende werk overneemt, wankelt het model. Niet morgen, maar de beweging is al begonnen. De kantoren die nu investeren in adviesvaardigheden, complexere dienstverlening en klantrelaties die niet te automatiseren zijn, beschermen hun verdienmodel voor de langere termijn.

Dat vraagt wél om inzicht. Inzicht in waar jouw team nu tijd aan besteedt. Welk werk uitvoerend is. Welk werk adviserend is. En welk deel van die mix AI straks kan overnemen.

Zonder die data stuur je op gevoel.

Het scenario dat de meeste kantoren niet doorrekenen

Neem een kantoor van 25 fte met een gemiddeld uurtarief van €95 en een gemiddelde declarabiliteit van 77%.

Scenario: AI bespaart elke medewerker twee uur per week aan uitvoerend werk. Dat klinkt als winst. Maar als die uren niet worden omgezet in declarabele adviesuren of hogere vaste tarieven, verdwijnt er per medewerker ruim €700 per maand aan potentiële omzet. Voor 25 fte is dat meer dan €210.000 per jaar.

De kantoren die dit scenario vroeg doorrekenen, kunnen anticiperen: vaste tarieven herijken, nieuwe diensten ontwikkelen, of bewust kiezen voor minder fte bij gelijkblijvende omzet. Dat zijn strategische keuzes.

De kantoren die het niet doorrekenen, merken het pas als de omzet terugloopt en de oorzaak onduidelijk is.

Je kunt niet sturen op data die je niet hebt

En hier zit het échte probleem. Want om dit soort scenario’s door te rekenen, heb je nauwkeurige urendata nodig. Voor AI en na AI. Per medewerker, per klant, per type werk.

En dat is precies waar de meeste kantoren nu al tekortschieten.

Want 74% van de accountants ervaart urenregistratie als stressvol. Uren worden te laat geschreven, naar beneden afgerond of gewoon vergeten. Korte telefoontjes, snelle vragen, de vijf minuten in een klantdossier: die verdwijnen structureel uit de urenstaat.

Gemiddeld gaat er 15 minuten declarabele tijd per medewerker per werkdag verloren, nog voor AI ook maar één taak heeft overgenomen.

Als je nu al niet weet wat je team met zijn tijd doet, hoe meet je dan de tijdswinst van AI? Hoe weet je of een nieuw vast tarief kostendekkend is? Hoe onderbouw je een tariefgesprek met een klant die vraagt waarom jouw prijs niet daalt nu AI het werk sneller maakt?

Je kunt het niet. Niet zonder betrouwbare urendata.

Urenregistratie wordt strategischer én relevanter

Er is een veelgehoord misverstand: als we naar value pricing gaan, hebben we geen urenregistratie meer nodig. Maar dat klopt niet.

Juist in een vast-tarief-model is het cruciaal om te weten hoeveel uur je werkelijk in een klant steekt. Niet om te factureren, maar om te weten of de prijs kostendekkend is.

Finnerz, een kantoor met 500 klanten en 13 medewerkers, ontdekte via ClockAssist precies welke vaste-prijscontracten verlieslatend waren. Niet omdat ze dat vermoedden, maar omdat de data het zichtbaar maakte.

Dat inzicht is de basis voor elke strategische beslissing die je in een AI-tijdperk wilt nemen.

Welke klanten zijn winstgevend?

Waar verdient advieswerk meer dan uitvoerend werk?

Waar moet je je tarief verhogen voor je het straks niet meer kunt uitleggen?

ClockAssist schrijft 70 tot 80% van die uren automatisch, op basis van de activiteiten die medewerkers al uitvoeren. Geen handmatige timers, geen reconstructie achteraf. Medewerkers controleren en keuren goed. De data die overblijft, is betrouwbaar genoeg om strategische beslissingen op te baseren.

Veelgestelde vragen over AI en tariefstelling

Als we naar value based pricing overstappen, heb ik dan nog urenregistratie nodig?

Ja, en juist dán is het cruciaal. Value based pricing vraagt om inzicht in de werkelijke kostprijs per klant. Zonder urendata weet je niet of een vaste prijs kostendekkend is. Kantoren die overstappen zonder die data, lopen het risico klanten te onderprijzen. En dat pas na maanden te merken.

Hoe meet ik de tijdswinst die AI mijn team oplevert?

Door voor en na de AI-implementatie betrouwbare urendata te hebben, uitgesplitst per type werk en per klant. Dat vereist een urenregistratie die nauwkeurig genoeg is om te vergelijken. Handmatige registratie of reconstructie achteraf is daarvoor te onbetrouwbaar.

Mijn medewerkers schrijven minder uren door AI. Is dat winst of verlies?

Dat hangt ervan af waar die uren naartoe zijn gegaan. Als ze zijn omgezet in advieswerk of een hogere kwaliteit per klant is dat winst. Als ze simpelweg niet meer gefactureerd worden, dan is het een verlies. Je kunt het verschil alleen onderscheiden op basis van data.

Kortom, maak je de overgang naar AI met of zonder data?

AI verandert de accountancy. Dat is geen vraag meer. De vraag is of jouw kantoor de overgang maakt met inzicht of zonder.

De kantoren die straks hun marge verdedigen, zijn de kantoren die nu al weten wat hun team doet. Per minuut, per klant, per type werk. Niet omdat tijdschrijven een doel op zich is, maar omdat die data de basis vormt voor elke strategische keuze die AI van je vraagt.

Urenregistratie is niet het saaie administratieve klusje dat AI straks overbodig maakt. Het is het fundament waarop je je kantoor door de AI-transitie heen stuurt.

Aan de slag met automatische urenregistratie?

Wil jij ook inzicht in winstgevendheid, productiviteit en schaalbaarheid op basis van nauwkeurige en realtime urenregistratie? Ontdek hoe ClockAssist je helpt om van urenregistratie een strategisch en toekomstbestendig managementinstrument te maken. Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!