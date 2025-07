Meer waarde, meer winst: van uurtje-factuurtje naar value based pricing voor accountants

In dit artikel bespreken we de meest gebruikte prijsmodellen in de accountancy en richten we ons specifiek op value based pricing, inclusief de voor- en nadelen én hoe je dit model succesvol implementeert. Ook lees je waarom urenregistratie nog steeds een essentiële rol speelt, zelfs als je niet meer per uur factureert.

De 4 meest gebruikte verdienmodellen in de accountancy

Elke prijsstructuur in de accountancy heeft zijn eigen voor- en nadelen. De keuze voor een bepaald model hangt af van de specifieke eisen van je kantoor en je klanten. De onderstaande modellen zijn de meest gebruikelijke:

1. Uurtje-factuurtje

Het uurtje-factuurtje model is het meest traditionele prijsmodel binnen de accountancy. Hierbij reken je klanten kosten aan op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een uurtarief. Dit model is eenvoudig te begrijpen en toe te passen en biedt de klant inzicht in de kosten.

Echter, dit model kent ook nadelen. Het kan leiden tot inefficiëntie, omdat er geen directe prikkel is om sneller of effectiever te werken. Klanten kunnen bovendien bezorgd zijn over oplopende kosten, vooral als de tijdsbesteding lastig te voorspellen is.

2. Vaste prijs

Bij een vaste prijs wordt er een vooraf afgesproken bedrag vastgesteld voor een specifieke dienst of project. Dit biedt klanten duidelijkheid en voorkomt verrassingen achteraf. Voor kantoren betekent dit meer voorspelbare inkomsten.

De uitdaging hierbij is dat je de benodigde tijd en kosten goed moet inschatten. Een inschattingsfout kan direct ten koste gaan van je winst. Vooral bij complexere projecten vereist dit model ervaring en inzicht.

3. Maandabonnement

Het abonnementsmodel wint steeds meer aan populariteit in de accountancy. Klanten betalen een vast bedrag per maand of jaar voor een pakket aan diensten. Dit model zorgt voor een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom en kan de klantloyaliteit verhogen door regelmatige interactie en continue service.

Een nadeel is dat het lastig kan zijn om de juiste abonnementsprijs vast te stellen, die zowel aantrekkelijk is voor klanten als winstgevend voor het kantoor.

4. Value based pricing

Value based pricing is een model waarbij de prijs wordt vastgesteld op basis van de waarde die de dienst de klant biedt, in plaats van de kosten of tijd die nodig is voor de dienst. Dit model focust op de voordelen en resultaten voor de klant, niet alleen op de inspanning van de accountant.

Dit model biedt voordelen zoals een hogere winstgevendheid, betere klantrelaties, een concurrentievoordeel en flexibiliteit. Nadelen zijn onder andere de complexiteit van het bepalen van waarde, de onzekerheid in inkomstenvoorspellingen en de noodzaak van sterke verkoopvaardigheden.

Tips voor succesvolle implementatie van value based pricing

Om value based pricing te implementeren, volg je idealiter deze stappen:

Begrijp je waarde – verzamel klantfeedback, analyseer resultaten en onderzoek concurrenten om te begrijpen hoe je diensten waarde toevoegen.

Communiceer effectief – gebruik case studies, educatieve content en persoonlijke interactie om klanten te laten zien waarom je diensten waardevol zijn.

Ontdek klantbehoeften – voer klantinterviews, gebruik marktonderzoek en analyseer data om te begrijpen wat klanten nodig hebben.

Structureer diensten – bied duidelijke pakketten aan met heldere beschrijvingen, flexibiliteit en transparantie over kosten.

Waarom urenregistratie wél belangrijk blijft bij value based pricing

Hoewel value based pricing zich richt op de waarde voor de klant in plaats van de tijd die je besteedt, blijft urenregistratie een belangrijk hulpmiddel. Het helpt je inzicht te krijgen in de efficiëntie van je team en kan bijdragen aan het bepalen van de waarde van je diensten.

Met urenregistratie creëer je op deze manieren meer grip en waarde:

Kostenanalyse: begrijp de werkelijke kosten van het leveren van je diensten om ervoor te zorgen dat je prijsmodel winstgevend blijft.

Efficiëntiemeting: identificeer gebieden waar je kunt verbeteren om meer waarde te leveren aan je klanten.

Ondersteuning bij klantgesprekken: gebruik gegevens uit urenregistratie om klanten te laten zien hoeveel werk er in hun projecten is gestoken. Dit helpt om de waarde van je diensten te rechtvaardigen.

Urenregistratiesoftware als basishulp bij het bepalen van value

Het goed registreren van je uren als basis voor het bepalen van je toegevoegde waarde, doe je idealiter met hulp van urenregistratiesoftware. Dat biedt namelijk de volgende voordelen:

Tijdsbesparing: automatiseer het proces van urenregistratie om tijd en moeite te besparen.

Inzicht: krijg gedetailleerd inzicht in de tijdsbesteding binnen je kantoor, wat helpt bij het optimaliseren van je diensten, prijzen en pakketten.

Rapportage: genereer rapporten die je helpen bij het communiceren van de waarde van je diensten aan klanten.

Conclusie

Value based pricing gaat verder dan alleen een rekensom. Het is een strategie die de kwaliteit van je dienstverlening, de relatie met klanten en de winstmogelijkheden verbetert.

Door te concentreren op wat klanten echt waarderen en dit effectief over te brengen, positioneer je jouw kantoor als een strategische partner in plaats van slechts een uitvoerende dienstverlener. Met een slimme urenregistratie als ondersteuning creëer je een klantgericht en toekomstbestendig verdienmodel.

