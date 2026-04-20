Ondernemer recreatiepark ‘liep tonnen mis’ door fouten accountant

Zaak nrs: 24/4360 en 25/2229 Wtra AK

,,De administratie was wel een puinhoop”, verzucht de voorzitter van de Accountantskamer halverwege de zitting. De aangeklaagde accountant kreeg in 2019 de vraag van recreatiepark Pukkemuk een offerte uit te brengen. Hij accepteerde de klant, maar legde dit niet uitgebreid vast. De vrouw van de ondernemer deed de administratie. Wat ze aanleverde, was sluitend en kloppend, zegt de accountant. Ze sterft in 2023 maar is de jaren ervoor al amper werkzaam wegens een slopende ziekte. Bovendien wordt het Brabantse recreatiepark getroffen door de coronacrisis. Die jaren was de recreatie een van de hardst getroffen sectoren, vandaar dat de overheid met subsidies kwam. Die hielpen Pukkemuk niet omdat de aanvraag niet klopte. Zeker 130.000 euro moest worden terugbetaald. ,,Het vertrouwen dat ik in deze accountant heb gesteld, heeft me tonnen gekost”, zegt de ondernemer. ,,Het gaat hier niet om één fout, maar om een patroon.” Volgens de klager deed de accountant de aanvragen voor subsidies NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en TLV (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Alleen deed hij dat niet conform de regelgeving. Ook kloppen de jaarrekeningen niet en werden ze niet tijdig gedeponeerd.

De accountant, die zichzelf per januari dit jaar heeft laten uitschrijven uit het register, begint over zijn burn-out enkele jaren terug. Dat zou de reden van zijn uitschrijving zijn. De opdracht van deze recreatie-ondernemer was complex omdat het om acht BV’s ging. Het ziekbed van de vrouw van de ondernemer leverde direct problemen op, zegt hij. ,,Er was niets overgedragen.” Hij hekelt de tuchtklacht. ,,Zonder onderbouwing wil hij mij verantwoordelijk maken voor zijn problemen”, zegt hij over de ondernemer.

‘Gokken van aangiftes’

Opvallend is de kwestie rond de BTW-aangiftes. ,,Als je een klant hebt die BTW-aangiftes schrapt en zegt ‘het is gegokt’: daar moet je als accountant toch zenuwachtig van worden?” wil de tuchtrechter weten. Wilde hij niet van deze klant af? ,,Dat heb ik zeker overwogen. Maar de aangeleverde administratie was een goede basis om jaarcijfers te maken”, reageert de beklaagde. Bovendien waren de cijfers niet ‘gegokt’ maar een schatting op basis van werkelijke cijfers. Toch wist hij dat de BTW-cijfers niet klopten, maar aangepast werden ze niet. ,,Dat zou zij doen”, zegt hij over de vrouw van de ondernemer.

De coronasubsidies vroeg hij aan voor de acht BV’s maar dat had op groepsniveau gemoeten. Toen duidelijk werd dat 130.000 euro terugbetaald moest worden, verwerkte hij dat niet in de jaarrekening. Dat was volgens hem omdat die terugbetaling pas in 2025 bekend werd. Volgens de klager was dat al veel eerder het geval.

Daarnaast deponeerde de accountant de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022 pas in juni 2024. Dat terwijl in april dat jaar beide partijen uit elkaar gingen. De accountant verwijst naar een vergadering in januari dat jaar waarin de jaarrekeningen vastgesteld en goedgekeurd zouden zijn. Maar de vaststellingsdatum bij de Kamer van Koophandel ligt in juni dat jaar. ,,Dat is de datum waarop het uitgeprint is”, zegt hij. Van het goedkeuren van de jaarrekeningen zijn geen notulen. En de tegenpartij zegt die jaarrekeningen nooit ontvangen te hebben, behalve dan die van 2022.

De Efteling

De ondernemer heeft halverwege de zitting de zaal even verlaten om zijn tranen de vrije loop te laten. Hij is boos omdat hij meent dat de accountant zijn fouten in de schoot van zijn overleden vrouw probeert te schuiven. De accountant zelf meent dat de klager van alles roept, maar niets bewijst. ,,De klacht staat vol met leugens. Gesteld wordt dat het mijn schuld is dat de overname door de Efteling niet doorging.” En daarmee zou de ondernemer opnieuw een grote som geld zijn misgelopen.

De uitspraak van de Accountantskamer is over circa twaalf weken.