Meer advieswerk als accountant: zo richt je je kantoor opnieuw in

De jaarrekening is af, de aangifte is ingediend en de klant is tevreden. Maar is hij ook geholpen? Steeds vaker is het antwoord op die vraag: ja, maar niet genoeg. MKB-ondernemers verwachten vandaag meer dan alleen correcte cijfers. Ze willen weten wat die cijfers betekenen, waar kansen liggen en wat er op hen af komt. De accountant die alleen controleert, mist die kans.

Waarom advies meer oplevert dan compliance: de benchmarkcijfers voor accountantskantoren

Uit de Benchmark Kantoorcijfers 2025 van NOAB en Fiscount, gebaseerd op gegevens van 439 deelnemende accountantskantoren, blijkt dat de hoogste tarieven binnen de accountancybranche worden gevraagd voor fiscale- en adviesdiensten, en de laagste voor administratieve werkzaamheden. Advies levert dus aantoonbaar meer op dan compliance en kantoren vertalen dat steeds vaker naar hun inrichting en prijsstelling.

Die verschuiving is ook zichtbaar in investeringsgedrag. ICT-kosten per fte stegen in 2024 met 11,6 procent en standaardtools als cloudboekhouding en bankkoppelingen zijn inmiddels de norm. Accountantskantoren gebruiken automatisering steeds vaker om routinewerk terug te dringen en ruimte te creëren voor werk met meer toegevoegde waarde. Uit het Accountancy Industry Report van Simplicate, gebaseerd op onderzoek onder zeventig Nederlandse accountants- en administratiekantoren, blijkt dat 71 procent van de kantoren hun werkprocessen heeft aangepast om de groeiende vraag naar advieswerk bij te kunnen benen.

De beweging is ingezet. De vraag is hoe jij ervoor zorgt dat je niet gaat achterlopen.

Hoe automatisering van routinewerk ruimte maakt voor advies

Een veelgehoord misverstand is dat de overstap naar een adviserende rol een complete heruitvinding van je accountantskantoor vereist. Dat klopt niet. Je hoeft geen consultant te worden en je hoeft ook geen specialisaties op te bouwen die ver buiten je vakgebied liggen.

Wat je wél nodig hebt is tijd. Tijd die nu opgaat aan werk dat net zo goed geautomatiseerd kan worden. Inboekingen, loonstrokenverwerking, btw-aangiftes voorbereiden: dit zijn werkzaamheden waar jouw uren de bottleneck zijn, niet je expertise. Automatiseer je dat routinewerk, dan maak je ruimte vrij voor gesprekken die er voor de klant écht toe doen.

Zo richt je de werkprocessen van je accountantskantoor in voor meer advies

De praktische stap is om te beginnen met standaardiseren wat gestandaardiseerd kan worden. Stel vaste prijzen in voor terugkerend compliance-werk en richt dat zo efficiënt mogelijk in. Automatiseer wat herhaalbaar is: factuurverwerking via scan-en-herken, bankkoppelingen, het rechtstreeks indienen van btw-aangiftes bij de Belastingdienst vanuit je boekhoudsoftware. Zo weet je precies hoeveel tijd je per klant aan routinewerk kwijt bent, en hoeveel er overblijft.

Met een Accountancy Dashboard zie je direct welke administraties actueel zijn en welke aandacht nodig hebben. Dat geeft je de rust om proactief te schakelen in plaats van reactief brandjes te blussen. Je hoeft niet te wachten tot een klant belt met een probleem: de data laat je zien wanneer het moment rijp is voor een gesprek.

Stel vervolgens een vaste adviesfrequentie in voor de klanten die dat willen. Geen jaarlijks kwartaalgesprek dat gaat over wat er zes maanden geleden is misgegaan, maar een gestructureerd moment dat vooruitkijkt. Wat zijn de plannen? Wat zeggen de cijfers over de koers? Wat moet er dit kwartaal anders?

Van uitvoerder naar strategische partner: de nieuwe rol van het accountantskantoor

De verschuiving van compliance naar advies is niet alleen een kans voor meer omzet. Het is ook een kwestie van relevantie. Accountantskantoren die alleen controleren, worden in toenemende mate gezien als uitvoerders van werk dat software ook kan doen. Kantoren die adviseren, worden gezien als strategische partner.

Die positie vereist geen sprong in het diepe. Hij begint met het vrijmaken van tijd, het inrichten van efficiënte processen en het stap voor stap bouwen aan een werkwijze die ruimte laat voor wat jij als accountant écht kunt toevoegen.

