Vraag naar advieswerk groeit: 71 procent van accountants past werkprocessen aan

De vraag naar advieswerk groeit en die omslag is zowel een kans als een uitdaging voor kantoren. Want door personele krapte hebben accountantskantoren nog wel eens moeite om mensen vrij te spelen en op te leiden om de overstap naar een adviserende rol te maken. Kantoren hebben hun werkprocessen de afgelopen jaren al aangepast, zo blijkt het rapport dat zestig procent van de ondervraagde kantoren al gebruikt maakt van innovatieve tools.

Bron: Accountancy Industry Report, Simplicate

Innovatieve tools

Zeventig procent integreert innovatieve technologieën in het werk. Met deze tools worden herhalende werkzaamheden zoals inboekingen, loonstroken verwerken, jaarrekeningen, verplichte KYC-onderzoeken en tijdschrijven zijn bij accountancykantoren geautomatiseerd of gerobotiseerd. Daarnaast worden de mogelijkheden van artificial intelligence (AI) door 58 procent (voorzichtig) verkend. Eigenaren van kantoren zijn van mening dat de investeringen in innovatieve tools het gat in het personeelstekort helpen te verkleinen en tegelijkertijd marges en werkplezier vergroten. Opdrachten worden bovendien sneller opgeleverd, de klanttevredenheid stijgt en processen verlopen efficiënter. Dit leidt tot verhoogde productiviteit en meer omzet.

Vraag advieswerk groeit

Ruim driekwart van de accountants- en administratiekantoren (77 procent) geeft aan dat klanten hen steeds meer zien als strategische partner en dat de vraag naar advieswerk groeit. De hoge werkdruk staat kantoren het meest in de weg om meer te kunnen adviseren. Intern ligt de focus daarom op ruimte creëren: ze automatiseren werkprocessen (80 procent), standaardiseren diensten (54 procent) en hanteren duidelijke tarieven, zoals via een abonnementsmodel of vaste prijs (42 procent). Naar klanten toe richten accountants zich op het managen van verwachtingen (60 procent).

Werving personeel

Voor 88 procent blijft het aantrekken van nieuw personeel een uitdaging. Het resultaat is dat de ruimte voor nieuwe opdrachten uitblijft, waardoor kantoren omzet mislopen. Zo’n 40 procent zou graag meer willen adviseren, maar kan door krapte minder kennis of specialisaties aanbieden. Daarom investeert 63 procent in werving én behoud van personeel. Bijna alle accountants- en administratiekantoren ervaren de impact van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt (82 procent). De helft (52 procent) van de kantoren stoot minder rendabele klanten af om op lange termijn financieel te groeien. Maar in het algemeen proberen ze alle zeilen bij te zetten, bijvoorbeeld door processen te automatiseren en zo meer ruimte te maken voor klanten. Volgens het rapport laat dat zien dat accountants in kansen blijven denken.

