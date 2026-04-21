Inspire 2026: The Art of Perception in de praktijk

In september brengen we accountants, adviseurs en ondernemers opnieuw samen tijdens Inspire 2026. Een dag vol inspiratie, nieuwe inzichten en ontmoetingen met vakgenoten.

Dit jaar staat Inspire in het teken van The Art of Perception. Want in een wereld waarin feit en fictie steeds vaker door elkaar lopen, wordt het lastiger om te duiden wat klopt. Informatie is overal, maar inzicht vraagt om meer dan alleen cijfers.

Het vraagt om vakmanschap. Het vermogen om te zien wat er op papier staat én wat er ontbreekt. Om te horen welk verhaal er achter de cijfers zit. En om te voelen wat wel en niet klopt.

Oftewel: alles wat accountants, adviseurs en ondernemers in de dagelijkse praktijk doen.

Het programma van Inspire 2026: de keynotes

Tijdens Inspire 2026 vertalen we The Art of Perception naar de praktijk. Met een programma dat je uitdaagt om anders te kijken, scherper te duiden en bewuster keuzes te maken.

De dag start met Joris Joppe, die laat zien wat deze tijd vraagt van accountants en hoe je onderscheid maakt tussen wat klopt en wat lijkt te kloppen. Daarna neemt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, je mee in de wereld achter economische cijfers en ontdek je waarom betrouwbare data juist nu essentieel is. Filmmaker Martin Koolhoven laat zien hoe beeld, montage en verhaal onze waarneming sturen — en waarom wat echt lijkt, vaak een zorgvuldig opgebouwde illusie is.

Kies je eigen perspectief in de break-out sessies

Naast de keynotes stel je jouw eigen programma samen met 18 break-out sessies. Hierin verdiep je je in thema’s als cybercrime en digitale misleiding, klantbeleving en samenwerking, groei en organisatieontwikkeling en de impact van software op je manier van werken.

Sprekers zoals Maria Genova, Yousri Mandour, Jip van den Toorn en Pieter Peelen nemen je mee in hun perspectief op deze thema’s, met inzichten die je helpen om scherper te zien wat er écht speelt.

In verschillende sessies van Visionplanner-experts ontdek je hoe technologie je helpt om inzichten te vertalen naar actie. Van data naar inzicht, en van inzicht naar betere keuzes.

Van inzicht naar toepassing

Inspire is meer dan een inhoudelijk programma. Het is een dag waarop je andere professionals ontmoet, ervaringen deelt en nieuwe perspectieven opdoet.

Op het demoplein ontdek je de nieuwste ontwikkelingen en kun je sparren met experts. Liever persoonlijk de diepte in? Plan een korte 1-op-1 sessie en kijk samen naar jouw praktijk.

In een tijd waarin beeld, data en overtuiging steeds vaker door elkaar lopen, wordt het vermogen om scherp waar te nemen alleen maar belangrijker. Tijdens Inspire 2026 ontdek je hoe jij dat vakmanschap verder ontwikkelt in je werk, in je keuzes en in de manier waarop je naar de wereld om je heen kijkt.

