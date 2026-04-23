Aan het woord | “Laat je niet afschrikken door het imago van de accountancy”

Voor Kerensa Martinus begon de interesse in accountancy al op de middelbare school, vertelt de registeraccountant van ETL in een nieuwe aflevering van ‘Aan het woord’.

Hoe ben je terechtgekomen in de accountancy?

“Op de middelbare school ontdekte ik een voorliefde voor bedrijfswetenschappen en toen ik een studiekeuze moest maken, werd mijn interesse voor de accountancy gewekt. Het leek me een goede leerschool om het bedrijfsleven beter te leren kennen en in verschillende ‘keukens’ te kijken. Cijfers vertellen veel over een organisatie. Achter elke balans en winst- en verliesrekening zit namelijk een verhaal: over keuzes, groei, risico’s en kansen. Dat analytische, maar ook het begrijpen van ondernemers en hun bedrijf, sprak mij erg aan. Al snel ontdekte ik dat accountancy veel veelzijdiger is dan het bekende stereotypebeeld. Dat ik theorie met praktijk kon combineren door vier dagen te werken en één dag colleges te volgen, was ook heel fijn.”

Hoe ziet je loopbaan er tot nu toe uit?

“Mijn carrière is stap voor stap gegroeid. Ik heb een sterke basis gelegd en heb me gaandeweg ontwikkeld naar rollen met meer verantwoordelijkheid, niet alleen als registeraccountant maar ook als ondernemer. Het mooie aan het beroep vind ik dat je nooit bent uitgeleerd: elke klant, elke sector en elke situatie brengt weer nieuwe inzichten.”

Wat is je huidige functie?

“In mijn huidige functie bij ETL combineer ik verschillende rollen. Als registeraccountant werk ik veel met klanten en collega’s aan het verstrekken van zekerheid bij jaarrekeningen van (internationale) middelgrote en grote ondernemingen. Onze klantenportefeuille is heel divers met specialisaties in handel, bouw en vastgoed, transport en logistiek en binnenlands bestuur. Daarnaast werk ik samen met andere partners aan het verder ontwikkelen van ons kantoor. Afwisselend werk dus: het ene moment denk ik mee over controlerisico’s, het volgende moment denk ik na over interne trainingen die we komend jaar gaan aanbieden. Daarnaast bezoek ik regelmatig klanten. Zo was ik afgelopen januari een aantal dagen naar Shenzhen in China; je leert veel over de cultuur en waarden van je klanten, supergaaf!”

Hoe zou je jouw werkgever of kantoor typeren?

“Ons kantoor kenmerkt zich door de kernwaarden vakkundig, professioneel en mensgericht. Er is veel aandacht voor cultuur en ontwikkeling, en er wordt meegedacht met zowel klanten als medewerkers. Dat zorgt voor een prettige sfeer en een cultuur waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen en waarin je samen werkt aan oplossingen.”

Wat vind je leuk aan je huidige werk?

“De combinatie van inhoud, mensen en afwisseling. Ik vind het leuk dat je ondernemers kunt helpen door inzicht te geven in hun cijfers en hun verhaal te begrijpen. Cijfers zijn een middel om betere beslissingen te nemen. Het moment waarop een ondernemer door jouw uitleg nieuwe inzichten krijgt, geeft veel voldoening. Ook geniet ik ervan als ik collega’s zie groeien in hun kennis en kunde en ze zichzelf ontplooien tot vakspecialisten. Dat geeft veel energie.”

Wat vind je minder leuk aan je huidige werk?

“De regeldruk is hoog en zoals in veel functies, ook buiten de accountancy, zijn er periodes waarin de werkdruk wat hoger ligt. Tegelijkertijd leer je daardoor goed plannen en prioriteren, en juist die dynamiek maakt het werk uitdagend.”

Ben je een carrièreplanner of zie je wel wat er op je pad komt?

“Ik heb altijd een richting voor ogen gehad, maar ik geloof ook dat je kansen moet durven pakken wanneer ze zich voordoen. Veel mooie stappen in een carrière ontstaan juist door open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Voor mij draait het vooral om de mensen met wie ik samenwerk en dat ik mezelf kan blijven uitdagen.”

Welke ontwikkeling in de accountancy houdt jou momenteel bezig?

“Digitalisering en automatisering hebben veel invloed op het vak. Steeds meer processen worden efficiënter door technologie. Zo heeft ons kantoor al verschillende werkzaamheden geautomatiseerd door AI en data-analysetools. Ook zijn we de nieuwste AI-gedreven software aan het testen waarin we onze primaire controlewerkzaamheden vastleggen. We denken daarnaast na over de impact die dit heeft op onze organisatie, dienstverlening, kwaliteit en personeel.”

Hoe zorg je voor balans tussen werk en privé?

“Het voordeel van ons beroep is dat we enerzijds onze werkzaamheden overal kunnen uitvoeren zolang we een laptop en internetverbinding hebben. Dat maakt de scheiding tussen werk en privé vager, maar tegelijkertijd ook flexibeler. Ons kantoor kent in elk geval geen standaard overwerkcultuur, dit draagt enorm bij aan een goede werk-privébalans. Zo blijven energie en focus behouden. Door bewust tijd te maken voor ontspanning en voor de mensen om mij heen, kan ik ook op het werk scherp blijven. We hebben een grote tuin met paarden, daar ben ik in mijn vrije tijd graag mee bezig. Ook vind ik het heerlijk met familie en vrienden op vakantie te gaan en mooie reizen te maken.”

Wat zou je jonge accountants willen meegeven?

“Laat je niet afschrikken door het imago van de accountancy. Het is een dynamisch vak met veel impact en ontwikkelmogelijkheden. Als je nieuwsgierig bent, graag analyseert en wil blijven groeien, dan is dit echt een prachtig beroep.”

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/