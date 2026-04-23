Tussen groei en grip 

De vraag is niet meer óf de accountancy consolideert, maar in welk tempo en tegen welke prijs. Wie deze editie openslaat, ziet meteen dat fusies en overnames geen onderwerpen meer zijn voor alleen de grote kantoren of die ene incidentele dealmaker.

De beweging is breder, dieper én fundamenteler. Achter vrijwel iedere transactie schuilt dezelfde vraag: hoe houd je als kantoor grip op je toekomst in een sector die sneller professionaliseert, zwaarder gereguleerd raakt en steeds grotere investeringen vraagt?

Arjen Schutte van Full Finance signaleert dat vooral middelgrote en kleinere kantoren zich steeds vaker oriënteren op verkoop of aansluiting bij grotere partijen. Die beweging wordt vooral aangejaagd door private equity, maar ook door structurele uitdagingen zoals vergrijzing, opvolgingsproblematiek, personeelstekorten, toenemende regelgeving en de noodzaak om te investeren in AI. Voor veel eigenaren geldt bovendien dat het ondernemerschap zwaarder is geworden: zij begonnen ooit als accountant of adviseur, maar moeten nu vooral besturen.

Tegelijk laat de markt zien dat zelfstandigheid ook nog altijd kansen biedt. Zelfstandige kantoren een focus, sterk werkgeverschap, regionale binding en ondernemende partners kunnen goed standhouden en soms zelfs groeien. Grootte helpt bij investeringen, zichtbaarheid en AI-toepassingen, maar is geen garantie voor succes. Ook private equity-gedreven groepen lopen risico’s, bijvoorbeeld als integraties te snel gaan en medewerkers afhaken. AI versterkt de consolidatietrend, omdat effectieve toepassing vraagt om expertise, data en schaal.

In deze nieuwe editie van het magazine van Accountancy Vanmorgen proberen we fusies en overnames vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Nieuw in deze editie is dat we ook de blik richten op de markt van fusie- en overnamebegeleiders zelf, met een eerste aanzet tot wel vier ranglijsten: accountantskantoren, advocatenkantoren, banken en boutiques. Verder blikt afzwaaiend AFM-toezichthouder Hanzo van Beusekom in een uitgebreid interview terug op zes jaar toezicht op de accountancy. Hij spreekt over kwetsbaarheiden van de branche, de vooruitgang, nieuwe ontwikkelingen zoals AI en zijn visie op private equity.

Daarnaast kan je onder meer lezen over de overnames door Bilanx, de rol van AI bij fusies en overnames, en welke lessen er te leren zijn uit private equity in andere branches. De overnamemonitor over de accountancy- en administratiemarkt van BHB Dullemond die onlangs werd gepubliceerd krijgt aandacht, net als een interessant opiniestuk van Marcel Pheijffer over private equity. Je leest verder een mooie vaktechnische bijdrage van Andor Valkenburg, twee samenvattingen van artikelen uit het Familie-bedrijven, columns én we presenteren de nieuwe rubriek Aan het Woord, waarin de mens achter de accountant centraal staat.

Wie houdt het stuur in handen in deze veranderende markt? Je leest het in de eerste editie van ons magazine van dit jaar!

Claudia Pietryga, hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen.

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/