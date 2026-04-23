Kwaliteit als reden voor verkoop of aansluiting?

De invoering van de Nadere Voorschriften Kwaliteitsmanagement, ofwel NVKM, komt niet als verrassing. Toch merk ik dat het voor veel kantoren, nu het moment daar is, voelt als wéér een nieuwe laag regels. Voor veel kleinere kantoren komt nu de vraag op: is dit nog te overzien? Of dwingt deze verandering ons uiteindelijk richting aansluiting bij een groter kantoor als we nog accountant willen blijven?

De verleiding van aansluiting

Ik begrijp die gedachte. De NVKM vraagt om structuur, documentatie, monitoring en evaluatie. En dat kost tijd. Tijd die je niet altijd hebt. De verleiding is groot om te denken: laat iemand anders dit maar regelen. Een fusie of aansluiting voelt dan als een logische, misschien zelfs elegante oplossing. Je kiest voor een kwaliteitsraamwerk dat al staat en daarmee voor rust op dat vlak.

Een onverwachte spiegel

Maar terwijl ik me door de eerste risico-inventarisaties en maatregelen heen werkte, merkte ik iets op wat ik niet had verwacht: de NVKM dwingt me opnieuw naar het kantoor te kijken. Niet alleen naar processen en procedures, maar ook naar identiteit. Waarin zijn we goed? Waar laten we steken vallen? Wat willen we eigenlijk zijn over vijf jaar? Daarmee houdt de NVKM een spiegel voor die ik niet had verwacht.

De NVKM als kans

En precies daar ontstaat een tweede, even valide keuze: de NVKM niet zien als last, maar als kans. Een kans om het kantoor professioneler te maken, scherper, toekomstbestendiger. Een kans om wellicht autonoom te groeien of juist klein te blijven. Net wat bij jou past. Want laten we eerlijk zijn: aansluiting bij een groter kantoor betekent óók inleveren. Van autonomie, van cultuur, van de manier waarop je gewend bent te werken. Ik heb ervaren hoe dat is. Dat is niet per se slecht, integendeel. Maar het is wel een prijs.

Bewust kiezen

Dus wat is wijsheid? Voor mij voelt het zo: beide routes zijn goed, zolang je maar bewust kiest. Niet vanuit angst voor regelgeving, maar vanuit een visie op waar je kantoor naartoe moet. Fusie of aansluiting kan een strategische versnelling zijn. Zelfstandig doorgaan kan een investering in je eigen kracht zijn.

Richting boven regels

Mijn advies: gebruik de NVKM als aanleiding om het gesprek met jezelf te voeren dat je misschien al te lang hebt uitgesteld. Niet over regels, maar over richting. Want uiteindelijk is dat de keuze die telt.

Tekst: Freddie de Vries AA