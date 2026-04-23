Visionplanner Lente Boost 2026: ruimte voor groei door slimme werkprocessen

Met de Visionplanner Lente Boost 2026 introduceert Visionplanner een reeks productupdates die gericht zijn op werkprocessen van accountantskantoren en hun klanten. De aanpassingen zijn bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij efficiënter werken, meer overzicht in workflows en hun adviserende rol.

De accountancysector is in beweging door digitalisering, toenemende complexiteit en veranderende verwachtingen van ondernemers. Met de Lente Boost 2026 speelt Visionplanner hierop in door functionaliteiten toe te voegen die handmatig werk kunnen verminderen, processen beter op elkaar laten aansluiten en inzicht toegankelijker maken.

De updates variëren van toepassingen met AI tot uitbreidingen in het software-ecosysteem en aanpassingen in visualisaties van cijfers. Deze zijn gericht op het ondersteunen van efficiënter werken en het faciliteren van advieswerkzaamheden.

Automatisering en integraties

Een ontwikkeling binnen deze update is de uitbreiding van VAIA, de AI-assistent van Visionplanner. Met een nieuwe functionaliteit voor automatisch gegenereerde bedrijfsbeschrijvingen kan een deel van het handmatige werk binnen het samenstelproces worden geautomatiseerd, op basis van beschikbare bronnen en financiële data.

Daarnaast is het Visionplanner Connect Center uitgebreid. Hierdoor kunnen kantoren hun software-ecosysteem verder koppelen en workflows automatiseren. Via de Open API kunnen applicaties gegevens uitwisselen, waardoor dubbele invoer kan worden beperkt en processen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Aanpassingen in inzicht en presentatie

Ook op het gebied van inzicht en presentatie zijn aanpassingen doorgevoerd. In Visionplanner Insights zijn dashboards uitgebreid naar volledig schermformaat. Daarnaast zijn nieuwe widgets toegevoegd voor onder meer financierings- en investeringsinformatie, waarmee scenario’s en keuzes inzichtelijker kunnen worden gemaakt. Bestaande widgets zijn aangepast in vormgeving.

Samenwerking en mobiele toegang

Daarnaast is de Visionplanner App geïntroduceerd. Hiermee kunnen ondernemers en accountants inzicht krijgen in cijfers en openstaande taken, en documenten digitaal ondertekenen. Dit kan bijdragen aan een efficiëntere samenwerking en kortere doorlooptijden.

Uitbreiding functionaliteiten en toepassingen

Binnen Visionplanner Compilation is het mogelijk geworden om processen verder te digitaliseren, bijvoorbeeld met elektronisch ondertekenen bij bepaalde opdrachten. Ook zijn jaarrekeningmodellen voor stichtingen toegevoegd, waarmee het platform breder inzetbaar wordt.

Deze ontwikkelingen zijn gericht op het ondersteunen van verschillende klantgroepen en verslaggevingsbehoeften.

Doorontwikkeling op basis van gebruikersfeedback

Volgens Visionplanner zijn de verbeteringen in de Lente Boost tot stand gekomen in samenwerking met gebruikers en sluiten ze aan op dagelijkse werkzaamheden binnen accountantskantoren.

“Visionplanner is een onderdeel van de werkzaamheden, inzichten en beslissingen van ondernemers en accountants,” zegt John Cöhrs, Director of Marketing & Product Management bij Visionplanner. “Door te werken aan gebruiksgemak zetten we verdere stappen in de ontwikkeling van het platform.”

Ook Joris Joppe, managing director van Visionplanner, wijst op het belang van inzicht: “Ondanks ontwikkelingen op het gebied van AI blijven accountants een belangrijke rol spelen. Verdere verbeteringen in dashboards moeten bijdragen aan beter inzicht en ondersteuning bij besluitvorming.”

Op de website van Visionplanner staat een overzicht van de vernieuwingen in de Lente Boost 2026. Ook is daar een webinar terug te kijken waarin de updates worden toegelicht.

