Belastingverdragen met vier nieuwe landen op komst

Nederland is met vier nieuwe landen in onderhandeling over een belastingverdrag: Nieuw-Zeeland, Nigeria, Peru en Zimbabwe.

De verdragen moeten duidelijkheid geven over welk land belasting mag heffen over (grensoverschrijdend) inkomen en vermogen. Dit jaar onderhandelt Nederland in totaal met twaalf landen over een nieuw belastingverdrag. Daarnaast zijn de onderhandelingen voor zeven belastingverdragen al afgerond.

Behalve met de vier genoemde landen onderhandelt Nederland met Aruba, Brazilië, Ecuador, Mozambique, Uganda, Portugal, Roemenië en Suriname. Gedurende het jaar kunnen ook nieuwe onderhandelingen worden gestart. Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert ieder kwartaal een overzicht met de landen waarmee op dat moment onderhandelingen lopen.

Akkoorden met Zweden en Spanje

Met Benin, Spanje en Zweden is een akkoord bereikt; met deze landen wordt een moment gepland voor ondertekening. De belastingverdragen met Bangladesh, België en Thailand zijn al getekend en worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Het verdrag met Sint Maarten is al ingediend bij het parlement. Het gewijzigde belastingverdrag met Duitsland is in werking getreden per 1 januari 2026.

Belastingverdragen worden volgens de overheid belangrijker door geopolitieke veranderingen die internationale samenwerking steeds moeizamer maken en door globalisering. ‘Nederland blijft zoeken naar samenwerking met landen over het maken van belastingafspraken. Bijvoorbeeld met nieuwe landen zoals Peru, maar ook met het aanpassen van verouderde belastingverdragen, zoals die met Nieuw-Zeeland. Tegelijkertijd houdt Nederland in het verdragsbeleid rekening met de bijzondere positie van ontwikkelingslanden, zoals Nigeria.’

Publiek om informatie gevraagd

Financiën vraagt bedrijven en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen contact op te nemen via belastingverdragen@minfin.nl. ‘Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de toekomst is informatie over problemen met dubbele belastingen die in andere landen spelen dan hierboven genoemd ook welkom.’