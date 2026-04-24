Fiscus maakt online betaling naheffingsaanslagen loonheffingen mogelijk

Werkgevers en intermediairs kunnen in het Overzicht betalen en ontvangen voortaan zelf de naheffingsaanslagen loonheffingen inzien en direct betalen met iDEAL | Wero.

Volgens de Belastingdienst levert dat minder fouten en meer overzicht en gemak op voor ondernemers Werkgevers en intermediairs kunnen niet alleen bedragen tot € 50.000 direct online betalen, ze kunnen ook de betaalhistorie tot twee jaar geleden terugzien.

Al duizenden naheffingen betaald

Werkgevers krijgen de naheffing als ze achteraf wat corrigeren en hierdoor extra moeten betalen of als er een verschil zit tussen de aangifte en het bedrag wat ze betalen of helemaal geen aangifte doen. “Inmiddels hebben sinds december al zo’n 5.100 werkgevers hun naheffing loonheffing online betaald via het platform, zonder dat hier bekendheid aan is gegeven.”

Niet meer handmatig invullen

Ook al betalen veel bedrijven de loonheffingen automatisch via boekhoudprogramma’s, toch zijn er bedrijven die handmatig aangifte doen. “Voor hen is het handig dat je in 1 keer kunt zien wat je moet betalen. En dat ze met 1 klik zonder fouten hun belastingen kunnen betalen.” Op dit moment biedt het overzicht gegevens van de inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet, toeslagen, motorrijtuigenbelasting, BPM en btw. Ook kun je via het overzicht een automatische incasso aanvragen voor de Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet en motorrijtuigenbelasting.

De kans op fouten wordt minder groot omdat werkgevers tot nu toe bij de aanslag geen bijgevoegde IBAN ontvangen en alles handmatig moeten invullen. Dat blijkt nog weleens fout te gaan.

Op dit moment wordt gewerkt aan het toevoegen van de vennootschapsbelasting aan het Overzicht betalen en ontvangen. Voor dat proces zijn grotere aanpassingen nodig. In de toekomst wordt verder gewerkt om meer middelen toe te voegen, zoals schenkbelasting, erfbelasting en dividendbelasting.