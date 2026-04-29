Personalia | Maurice van den Hoek leider van EY-Parthenon in Nederland

EY heeft Maurice van den Hoek benoemd tot Country Coordinating Partner (CCP) van EY-Parthenon in Nederland. Maurice van den Hoek wordt daarmee de leider van EY-Parthenon in Nederland.

Hij neemt deze rol over van Stephan Lauers, die aan het einde van het lopende boekjaar (juli 2026) met pensioen gaat als partner van EY. De benoeming maakt onderdeel uit van een zorgvuldig geplande leiderschapsoverdracht. In de komende maanden zal hij samen met Stephan Lauers zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht.

Maurice van den Hoek beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in transacties en vervulde diverse leidinggevende rollen binnen EY-Parthenon Nederland, waaronder Markets and Operations Leader en Private Equity Leader. Hij adviseert een breed scala aan internationale en Nederlandse private equity-partijen.

Patrick Gabriëls, CEO van EY in Nederland: “Met zijn uitgebreide ervaring en sterke leiderschap is Maurice uitstekend gepositioneerd om EY-Parthenon Nederland verder te laten groeien. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij onze marktpositie verder zal versterken en nieuwe kansen zal creëren voor onze mensen en klanten.”

Vertrek Stephan Lauers

Met het aanstaande vertrek van Stephan Lauers komt een einde aan een carrière van vier decennia bij EY. In zijn rol als CCP en als lid van de Executive Board heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en positionering van respectievelijk EY-Parthenon en EY in Nederland. Stephans positie in de Executive Board wordt overgenomen door Zeynep Deldag, zoals eerder gecommuniceerd.

Patrick Gabriëls: “Stephan heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de ontwikkeling van onze organisatie. Zijn leiderschap, focus op kwaliteit en inzet voor onze mensen hebben een blijvende impact gehad. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn bijdrage en wensen hem alle succes in de volgende fase.”

