Meer rust in je dossierproces? Begin niet met software, maar met structuur

Veel kantoren herkennen het: klantinformatie, documenten en communicatie zitten verspreid over meerdere systemen. Dat kost tijd en zorgt voor fouten.

De oplossing zit niet in nóg een tool, maar in een logisch ingericht dossierproces dat jouw manier van werken ondersteunt. De reflex is vaak: er moet een tool bij. Maar in de praktijk zit de winst zelden in nóg een systeem.

De echte vraag is: hoe logisch is je dossierproces ingericht?

Waar het misgaat in veel kantoren

In veel accountancykantoren is het proces in de loop der jaren gegroeid. CRM, e-mail, mappenstructuren en klantportalen bestaan naast elkaar, maar werken niet echt samen.

Dat merk je direct in de praktijk:

Documenten staan verspreid over e-mail, CRM en mappen

Klantdossiers worden handmatig opgebouwd

Medewerkers kiezen ieder hun eigen werkwijze

Aanleveren en ondertekenen vraagt losse stappen

Niet omdat je team het verkeerd doet, maar omdat het proces dat afdwingt. Het gevolg: onnodige zoektijd, fouten en afhankelijkheid van individuele kennis. De sleutel: één logisch dossierproces.

Rust ontstaat niet door meer controle, maar door slimmere inrichting. Dat begint bij één principe: één centrale dossieromgeving, gevoed vanuit je brondata, waarin het proces automatisch klopt. Een goed ingericht SharePoint DMS vormt daarbij vaak het fundament. SharePoint DMS – Documentbeheer Oplossing voor Accountants | Irrus

Praktijkvoorbeeld: van versnippering naar rust

b+p Belastingadviseurs liep tegen een herkenbaar probleem aan: informatie zat verspreid over Simplicate, e-mail en losse opslaglocaties. De vraag was niet: welk systeem voegen we toe? Maar: hoe maken we het proces logisch en voorspelbaar?

De oplossing zat in samenhang:

Simplicate als bron

Centrale dossieromgeving in SharePoint

Automatische dossieraanmaak

Integratie met Hix voor klantinteractie en ondertekening

“Met deze inrichting hebben we niet alleen meer structuur in onze dossiers, maar vooral meer rust in de uitvoering.” Yvonne Akkerman, b+p Belastingadviseurs

Wat dit oplevert

Minder zoektijd

Minder handmatig werk

Meer consistentie

Betere klantbeleving

Waarom dit nu belangrijk is

AI en automatisering werken alleen als je fundament klopt. Zonder structuur wordt versnippering juist zichtbaarder.

Tot slot

Meer rust ontstaat niet door meer tools, maar door samenhang in je proces. Wil je weten hoe jouw dossierproces slimmer kan?

Bekijk hoe Irrus kantoren helpt met een slim ingericht SharePoint DMS Irrus – SharePoint DMS voor accountants | Wij maken tijd | Irrus