Personalia | EY-Parthenon versterkt TMT-praktijk met Guido D’hert

EY-Parthenon in Nederland verwelkomt Guido D’hert als partner. Met zijn komst versterkt EY haar positie in de Technology, Media & Telecom (TMT)-sector, een sector die een sleutelrol speelt in de wereldwijde technologische ontwikkeling en tegelijkertijd zelf voor ingrijpende veranderingen staat.

Guido D’hert brengt meer dan 25 jaar ervaring mee, met een sterke focus op de halfgeleiderindustrie. Zijn internationale achtergrond en diepgaande kennis van de strategische vraagstukken maken hem een waardevolle aanvulling voor EY en haar cliënten.

D’hert werkte eerder bij McKinsey & Company, NXP Semiconductors en OC&C Strategy Consultants en was meest recent Managing Director en Global Semiconductors Industry Lead bij Accenture. In die rol richtte hij zich op het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor toonaangevende bedrijven in de halfgeleiderindustrie en ondersteunde hij organisaties bij het omzetten van marktontwikkelingen en onzekerheden in strategische kansen.

Vanuit de Brainport-regio zal D’hert nauw samenwerken met cliënten in het hart van de Europese hightech industrie. Guido D’hert: “De impact van AI raakt de TMT-sector in het bijzonder omdat bedrijven hier niet alleen toepassingen ontwikkelen, maar de volledige technologie-stack bouwen: van chips en infrastructuur tot modellen en applicaties. Deze ontwikkeling herdefinieert de sector en stelt tegelijkertijd nieuwe eisen aan energieverbruik en operating models, waardoor AI direct de kern van de strategische agenda raakt. Parallel hieraan is resilience een cruciaal vraagstuk: organisaties moeten hun wereldwijde supply chains zo inrichten dat afhankelijkheden worden beperkt zonder wendbaarheid te verliezen, waarbij de balans tussen efficiëntie, risicospreiding en strategische autonomie centraal staat.”

Met de benoeming van Guido D’hert onderstreept EY-Parthenon haar ambitie om haar strategische adviespraktijk in Nederland verder uit te bouwen. Maurice van den Hoek, EY-Parthenon Leader Nederland: “Onze TMT-cliënten staan voor strategische keuzes die complexer zijn dan de keuzes die ze in de afgelopen decennia hebben gemaakt. Guido kent die dynamiek van binnenuit en spreekt de taal van de bestuurders die deze keuzes moeten maken. Zijn komst past naadloos bij onze ambitie om cliënten te helpen op lange termijn relevant te blijven in een wereld die sneller dan ooit verandert.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl