KPMG: private equity blijft selectief, maar kijkt ook naar zakelijke dienstverlening

Private equity-investeerders blijven actief, maar het aantal transacties daalt. De totale dealwaarde blijft daarbij relatief op peil, zo blijkt uit het nieuwste kwartaalrapport van KPMG.

Volgens het rapport werd wereldwijd in het eerste kwartaal van 2026 voor 436 miljard dollar aan private-equitydeals aangekondigd, verdeeld over 4.168 transacties. Op jaarbasis daalde de totale dealwaarde licht naar 2,1 biljoen dollar, terwijl het aantal transacties terugviel naar 19.682, het laagste niveau sinds 2021.

EMA-regio stabiel in een zwakkere markt

In de EMA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) kwam de dealwaarde uit op 154 miljard dollar, verdeeld over 1.816 transacties. Daarmee bleef de regio relatief stabiel in vergelijking met de wereldwijde afname in dealactiviteit.

De grootste deal in de regio was de overname van het Poolse InPost door een consortium met onder meer Advent International en FedEx, met een waarde van 9,2 miljard dollar.

KPMG ziet vooral belangstelling voor strategische activa, carve-outs en transacties tussen private equity-partijen. Tegelijkertijd blijven investeerders kritisch. Hoogwaardige ondernemingen trekken nog steeds kapitaal aan, terwijl bedrijven met een minder overtuigend profiel meer moeite hebben om kopers of investeerders te vinden.

Zakelijke dienstverlening blijft in beeld

Binnen sectoren blijft technologie de grootste categorie, met 44 miljard dollar aan investeringen in de EMA-regio. Daarnaast is er volgens KPMG aanhoudende interesse in infrastructuur en logistiek, goed voor 24 miljard dollar verdeeld over 147 deals.

In de zakelijke en professionele dienstverlening blijven IT-dienstverlening, consultancy, advisory, audit, tax en juridische dienstverlening genoemd als sectoren waarin private equity actief is. Daarmee blijft zakelijke dienstverlening nadrukkelijk in beeld bij financiële investeerders.

AI en infrastructuur trekken investeringen aan

KPMG wijst verder op aanhoudende investeringen in ecosystemen rond kunstmatige intelligentie, energie-infrastructuur en klimaatgerelateerde technologie. De groei van AI-toepassingen leidt daarbij tot extra vraag naar rekenkracht, datacenters en energiecapaciteit.

Exitmarkt blijft achter

De exitmarkt blijft relatief zwak. Wereldwijd werden in het eerste kwartaal 635 exits geregistreerd, met een totale waarde van 294 miljard dollar. Het aantal beursgangen bleef beperkt, met 31 IPO’s die samen 37 miljard dollar opleverden.

Volgens KPMG blijft het voor private-equitypartijen lastig om belangen te verkopen en kapitaal terug te laten vloeien naar investeerders.

Vooruitblik blijft voorzichtig

Voor de rest van 2026 verwacht KPMG een markt waarin veel kapitaal beschikbaar blijft, maar waarin investeerders selectief opereren. Bovendien spelen er meerdere onzekerheden zoals geopolitiek, rente en inflatie een rol in het investeringsgedrag.

