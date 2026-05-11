Het ondernemersverhaal van Familie Verduijn

Toen de familie Verduijn besloot hun melkveebedrijf in de Krimpenerwaard te verruilen voor een nieuw avontuur in Maasdam, stond WEA Gouda vanaf het begin naast hen.

WEA dacht mee over de verkoop van hun oude locatie en begeleidde de aankoop van hun nieuwe plek: het voormalige Hoeksche Zuivel, nu bekend als Landwinkel De Maashoeve. Ook maakten we samen een plan voor de toekomst.

Met Jan-Dirk als vast aanspreekpunt kon de familie rekenen op iemand die het bedrijf écht kende en begreep wat er speelde. Die betrokkenheid en persoonlijke aanpak maakten het verschil.