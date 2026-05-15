Personalia | CEA verwelkomt nieuw commissielid

Jan-Pieter Bos AA is per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Bos is accountant in de samenstelpraktijk en compliance officer bij Hak + Baak Accountants.

Daarnaast maakt hij momenteel deel uit van het bestuur van NBA Young Profs, waar hij onder andere een actieve bijdrage heeft geleverd aan de pijler lerend beroep. Bos blijft nog tot december 2026 actief bij NBA Young Profs en zal zijn zittingstermijn op zorgvuldige wijze afronden.

Voorzitter Ineke van Oldeniel is verheugd met de toetreding van Bos: “Binnen CEA brengt hij onder meer het perspectief van de nieuwe generatie accountants en ook zijn netwerk daarin mee. Het is voor CEA van belang om vanuit het werkveld te horen wat er speelt en dit te vertalen naar de accountantsopleiding”.

Belangrijke fase

Jan-Pieter Bos volgt Hans Rijkse AA op, die per 1 juni zijn werkzaamheden als commissielid beëindigt. Bos sluit daarmee aan op een belangrijk moment, met het oog op de herziening van de eindtermen. In 2027 ligt de focus op de implementatie daarvan en de ontwikkeling van een vernieuwde toezichtstrategie.

Coen Bongers (secretaris): “Bos was al betrokken bij de herziening van de eindtermen. Wij hebben zijn bevlogenheid gezien als deelnemer van de schrijfgroepen. Hij stapt dus niet onvoorbereid in een proces wat al enige tijd gaande is. Bovendien kan hij nu bijdragen aan de eindtermen die zullen gelden tijdens zijn benoemingstermijn.”

Bos is enthousiast over zijn nieuwe rol. “Het is een mooie stap na de NBA Young Profs om bestuurlijk actief te blijven. Het accountantsberoep is continue in ontwikkeling en daar worden ook de nodige debatten over gevoerd. Op deze manier blijf ik daar constructief aan bijdragen voor de toekomstige accountants.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl