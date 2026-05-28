Persoonlijke aandacht maakt het verschil voor Profielnorm

Vanuit een zolderkamer uitgroeien tot internationale speler: het is een ontwikkeling waar veel ondernemers van dromen.

Voor Profielnorm werd het werkelijkheid. In bijna dertig jaar tijd ontwikkelde het bedrijf zich tot een toonaangevende specialist in systeem- of verdiepingsvloeren, met klanten in binnen- en buitenland en een organisatie die nog altijd wordt gedragen door de kracht van het familiebedrijf. We spraken met Matthijs Schot, de CEO van Profielnorm en onze collega Joost Toes over de ontwikkeling van Profielnorm en de samenwerking met WEA Deltaland.

Specialist in entresolvloeren met oog voor innovatie

De combinatie van engineering en efficiënte productie is wat Profielnorm onderscheidt. Wekelijks levert het bedrijf zo’n 50 tot 60 vloeren, waarbij iedere oplossing opnieuw wordt berekend en uitgewerkt. Dat vraagt niet alleen om technische kennis, maar ook om processen die slim zijn ingericht en blijven meebewegen met de praktijk. De kern van Profielnorm zit daarbij in het motto ‘Building Trust’. Vertrouwen vormt de basis in de relatie met klanten, medewerkers en partners. Juist die nadruk op vertrouwen en duurzame relaties is kenmerkend voor de manier waarop Profielnorm onderneemt als familiebedrijf.

Familiebedrijf en bedrijfsovername

Ondanks de internationale groei is Profielnorm in de kern altijd een familiebedrijf gebleven. Dat zie je terug in de korte lijnen, de actieve betrokkenheid van de familie en de duidelijke focus op continuïteit. Binnen het bedrijf staat niet de korte termijn voorop, maar juist het verantwoord verder bouwen aan een stabiele organisatie voor de toekomst. Die manier van denken speelde ook een belangrijke rol bij de bedrijfsovername. De overgang naar de volgende generatie verliep geleidelijk, zodat er ruimte was om stap voor stap verantwoordelijkheid op te bouwen en tegelijk gebruik te blijven maken van de kennis en ervaring van de vorige generatie. WEA Deltaland begeleidde dit traject onder meer met fiscale en technische kennis rondom de bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR.

Een adviseur die op meerdere niveaus meedenkt

De samenwerking met WEA Deltaland begon met de controle van de jaarrekening en is in de loop van de tijd verder verbreed. Voor Matthijs zit de meerwaarde van de samenwerking vooral in de persoonlijke aandacht, de korte lijnen en de specialistische kennis binnen de organisatie. Zeker voor een internationaal familiebedrijf is het belangrijk om snel te kunnen schakelen en tegelijk te kunnen sparren over grotere vraagstukken, zoals bedrijfsopvolging, internationale structuren en verdere groei. In die trajecten denkt WEA Deltaland breed mee, met collega’s uit verschillende disciplines die samen zorgen voor advies op maat. Joost vervult daarin als relatiebeheerder een belangrijke rol als vast aanspreekpunt en vraagbaak.

SAFE als stevige basis

De dienstverlening SAFE , helpt Profielnorm om de bedrijfsstructuur toekomstbestendig in te richten. Door de structuur juridisch zorgvuldig op te zetten, worden risico’s beperkt en blijft de onderneming goed beschermd, ook bij verdere groei of internationale uitbreiding.

