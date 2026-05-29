Kabinet schrapt compensatie transitievergoeding per 2027

Werkgevers krijgen vanaf 2027 geen compensatie meer voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging door pensionering of overlijden van de werkgever verdwijnt.

Het vorige kabinet wilde de compensatieregeling bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid al beëindigen voor grotere werkgevers. In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is afgesproken dat de compensatie voor alle werkgevers wordt afgeschaft.

Het kabinet kiest ervoor om beide compensatieregelingen per 1 januari 2027 te laten vervallen. De wijziging van het wetsvoorstel is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wijst er op dat de maatregel bijdraagt aan houdbare overheidsfinanciën.

Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en worden ontslagen of van wie het contract niet wordt verlengd, houden recht op een transitievergoeding. De hoogte daarvan hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. Ook werknemers van wie de werkgever stopt wegens pensionering of overlijden hebben recht op een vergoeding.

Hervorming transitievergoeding

Het kabinet wil daarnaast de transitievergoeding zelf hervormen. Die moet sterker gericht worden op begeleiding van werk naar werk. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vraag of werkgevers die voldoende investeren in scholing, omscholing of re-integratieverplichtingen mogelijk minder of geen transitievergoeding meer hoeven te betalen.

De wijziginge van het wetsvoorstel is hier te vinden.