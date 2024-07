Zzp’ers springen in gat tabaksverkoop

De overheid probeert roken te beteugelen, maar in de eerste helft van dit jaar zijn er 135 tabakswinkels bijgekomen door het verbod op tabaksverkoop in supermarkten.

Sinds 1 juli mogen supermarkten geen tabak meer verkopen. Daar spelen zzp’ers op in, zo blijkt uit cijfers van data specialist BoldData. ‘Door het tabaksverbod in supermarkten is het aantal tabakszaken in de eerste helft van 2024 met 135 winkels toegenomen. Een stijging van 10%.’ Dat is de grootste stijging in tien jaar. Vorig jaar kwamen er door de aankondiging van het verbod al 90 nieuwe tabakspeciaalzaken bij.

Ook supermarkten verzinnen alternatief

De teller staat nu op 1.535. ‘De meeste nieuwe zaken (78) zijn dit jaar geopend door zzp’ers die in het gat springen dat supermarkten achterlaten. Maar er zijn ook supermarkteigenaren die het verbod omzeilen door een aparte tabakswinkel dichtbij of zelfs naast hun supermarkt te openen.’ Andere ondernemingen anticiperen al op een verdere inperking van de verkoop: Primera kwam recentelijk met de nieuwe keten voor tabaksspeciaalzaken Volado. ‘Daarmee speelt de Primera in op het verkoopverbod van tabak in gemakswinkels per 2030.’

Ook het aantal vapeshops, waar e-sigaretten worden verkocht, neemt toe. Maar het totaal aantal is nog bescheiden met 18.