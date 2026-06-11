3 rapporten die direct inzicht geven in omzet per FTE

Inzicht in omzet per FTE zegt veel over de gezondheid van een accountants- of administratiekantoor. Het laat zien hoe efficiënt teams werken en waar ruimte ligt voor verbetering.

Toch blijft dit inzicht in de praktijk vaak oppervlakkig; data is verspreid, rapportages sluiten niet goed aan en cijfers vertellen niet het hele verhaal. Met de juiste rapporten ontstaat direct grip op prestaties en onderliggende oorzaken. Dit zijn 3 rapporten die daarbij helpen.

Omzet versus beschikbare capaciteit

Een krachtig startpunt is een rapport dat omzet afzet tegen beschikbare capaciteit. Hierin komen urenregistratie, contracturen en gerealiseerde omzet samen. Het resultaat: een helder beeld van hoeveel omzet iedere FTE daadwerkelijk oplevert. Door deze cijfers naast elkaar te zetten, vallen afwijkingen direct op. Teams met een hoge bezetting maar lagere omzet vragen om nadere analyse, terwijl andere teams juist laten zien waar efficiëntie goed geborgd is.

Dit rapport vormt de basis voor gerichte bijsturing op planning en inzet.

Declarabiliteit en realisatiegraad

Nog een essentieel rapport richt zich op declarabiliteit en realisatiegraad. Hoeveel van de gewerkte uren wordt daadwerkelijk doorbelast aan klanten? Hoe verhouden begrote uren zich tot de werkelijkheid? Door deze inzichten te combineren, ontstaat een scherp beeld van de effectiviteit per FTE. Lage declarabiliteit wijst vaak op inefficiënte processen of onduidelijke afspraken. Een sterke realisatiegraad laat juist zien dat planning en uitvoering goed op elkaar aansluiten.

Met actuele dashboards en directe koppelingen tussen uren, projecten en tarieven ontstaat continu inzicht zonder handmatig rekenwerk.

Omzet per project en team

Omzet per FTE krijgt nog meer betekenis wanneer deze wordt uitgesplitst naar projecten en teams. Dit rapport laat zien welke opdrachten bijdragen aan een gezonde omzet en waar marges onder druk staan. Door dit te combineren met teamstructuur en rolverdeling, ontstaat inzicht in hoe verschillende functies bijdragen aan het eindresultaat. Senioriteit, specialisatie en inzet worden zichtbaar in concrete cijfers.

Het helpt bij het optimaliseren van teamindelingen en het maken van scherpe keuzes in het type werk dat het kantoor aanneemt.

3 rapporten voor accountants

Sterke sturing op omzet per FTE begint met de juiste inzichten. Deze 3 rapporten maken het verschil:

Omzet versus beschikbare capaciteit voor direct overzicht in productiviteit;

Declarabiliteit en realisatiegraad voor grip op effectiviteit;

Omzet per project en team voor inzicht in rendement en samenwerking.

Door deze rapporten samen te gebruiken ontstaat een compleet beeld van prestaties, zonder losse analyses of handmatige berekeningen.

In een sector waarin tijd letterlijk geld vertegenwoordigt, is scherp inzicht onmisbaar. Met geïntegreerde data uit urenregistratie, planning en projecten ontstaat een krachtig stuurinstrument dat dagelijks waarde toevoegt. Voor een actueel inzicht dat helpt bij keuzes van vandaag.

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