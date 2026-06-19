Personalia | PwC benoemt negentien nieuwe partners

PwC Nederland benoemt negentien nieuwe partners verdeeld over de drie Lines of Service: vijf in Assurance, zeven in Tax & Legal en zeven in Advisory. De partners treden per 1 juli 2026 toe tot het partnerschap.

Over de benoemingen meldt PwC: “Met deze benoemingen versterkt PwC het partnerschap met ervaren leiders die aangetoond hebben waarde te creëren voor klanten in een snel veranderende economische, geopolitieke en technologische context.”

Partnerbenoemingen in de Assurance-praktijk:

Björn Bijl

Specialisatie: Capital markets and accounting advisory

Specialisatie: Capital markets and accounting advisory Stefan Kramer

Specialisatie: Online platforms, software as a service, AI en media

Specialisatie: Online platforms, software as a service, AI en media Meike Landeweer

Specialisatie: Financiële sector, banken

John Molenaar

Specialisatie: Publieke sector, onderwijs en woningcorporaties

Specialisatie: Publieke sector, onderwijs en woningcorporaties Anne-Peter Ruit

Specialisatie: Publieke sector, instellingen in de gezondheidszorg

Partnerbenoemingen in de Tax & Legal-praktijk:

Merel Broers*

Specialisatie: International tax services

*Merel Broers is op 1 mei 2026 gestart na een carrière van 25 jaar bij onder andere JDE Peet’s als Global Tax Director en als Europe Finance Director. Merel werkte al eerder voor PwC tussen 2011 en 2017.”

Marleen van Buren

Specialisatie: Tax accounting en reporting

Tijmen Cabollet

Specialisatie: Vastgoed & Alternatieve Beleggingsfondsen

Specialisatie: Vastgoed & Alternatieve Beleggingsfondsen Maaike Damen

Specialisatie: Employment Tax & Payroll Consulting

Specialisatie: Employment Tax & Payroll Consulting Frank Deurvorst*

Specialisatie: fiscaliteit familiebedrijven en private clients

*Frank Deurvorst is op 1 mei 2026 gestart na een carrière van 28 jaar als advocaat-belastingkundige bij Baker McKenzie en Loyens & Loeff, en als belastingadviseur bij onder meer Deloitte.”

Maarten Koppenens

Specialisatie: Pensioenadvies en workforce riskmanagement

*Maarten Koppenens is op 1 juli 2026 gestart en brengt ruim 20 jaar internationale ervaring mee in de verzekeringssector. Zo heeft hij onder meer gewerkt bij Swiss Re, UBS en Merrill Lynch. De afgelopen jaren had Maarten zijn eigen adviespraktijk.”

Henrik Stipdonk

Specialisatie: International tax services

Partnerbenoemingen in de Advisory-praktijk:

Camille Ané

Specialisatie: Strategy& Consumer Goods & Retail

Specialisatie: Strategy& Consumer Goods & Retail Peter Avamale

Specialisatie: Cyber, Data & Tech Risk

Specialisatie: Cyber, Data & Tech Risk Corné Bot*

Specialisatie: Consulting Publieke Sector

*Corné Bot is op 1 mei 2026 gestart bij PwC. Voorheen was hij ruim 20 jaar werkzaam in senior management- en executive functies in Finance & Control als ook Operations, onder meer bij ING en UWV. Zo was hij meest recentelijk financieel directeur UWV en algemeen directeur UWV Uitkeren.

Bart Davidson

Specialisatie: Deals Performance and Restructuring

Specialisatie: Deals Performance and Restructuring Ritwik Ghosh*

Specialisatie: Consulting Oracle EMEA

*Ritwik Ghosh is op1 juni 2026 teruggekeerd bij PwC. Hij keert terug na twee jaar bij Oracle, waar hij meest recentelijk werkzaam was als Senior Director Business Value, verantwoordelijk voor klantrelaties en –ontwikkeling in Noord-Europa.

Ilse Meier

Specialisatie: Consulting Publieke Sector

Specialisatie: Consulting Publieke Sector Ewout Stoops*

Specialisatie: Cyber, Forensics & Privacy

*Ewout Stoops is op 1 mei 2026 gestart bij PwC na een carrière van ruim twintig jaar bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), waar hij meest recentelijk plaatsvervangend hoofd was van de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), een gezamenlijke eenheid van de AIVD en de MIVD.

Volgens de raad van bestuur van PwC weerspiegelt deze groep partners de diepgaande vakkennis van PwC gecombineerd met sectorexpertise en het vermogen om over disciplines en grenzen samen te werken. De nieuwe partners spelen stuk voor stuk een belangrijke rol in het ondersteunen van organisaties bij complexe, grensoverschrijdende vraagstukken met behulp van de nieuwste technologie zoals AI. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de toekomst van PwC en haar klanten.

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