Werkt je on-premise software nog voor je, of tegen je?

Veel accountantskantoren leunen nog altijd op software die ooit vooruitstrevend was, maar inmiddels een remmende factor vormt.

Systemen die niet cloud-ready zijn, beperkte integraties en een gebrek aan innovatie zetten kantoren structureel op achterstand. In een sector die steeds digitaler, datagedrevener en klantgerichter wordt, is het vasthouden aan lokale software geen neutrale keuze. Het heeft namelijk directe impact op efficiëntie, kwaliteit, groei en concurrentiepositie. In dit blog leggen we uit wat lokale, of on-premise, software voor accountantskantoren betekent en wat moderne cloudpakketten daar tegenoverstellen.

Niet cloud‑ready

Kantoren die nog afhankelijk zijn van lokale installaties, serveroplossingen of maatwerksoftware lopen dagelijks tegen beperkingen aan. Veel van deze systemen vallen onder zogeheten legacy software. Legacy software bestaat uit verouderde pakketten die nog actief worden gebruikt binnen een organisatie, maar zijn gebaseerd op achterhaalde technologie of programmeertalen. Hoewel deze software vaak nog functioneert, is het lastig te onderhouden, mist het moderne functies zoals cloudintegratie. Ook wordt de software doorgaans niet meer doorontwikkeld.

In de praktijk leidt dit tot concrete uitdagingen. Updates moeten handmatig worden uitgerold, wat tijdrovend en foutgevoelig is. Toegang op afstand is omslachtig geregeld, waardoor flexibel werken wordt bemoeilijkt. Daarnaast is opschalen vaak complex, en brengen noodzakelijke beveiligingsaanpassingen relatief hoge kosten en inspanning met zich mee.

Moderne cloudoplossingen kunnen op afstand automatisch van updates worden voorzien, waardoor het kantoor sneller voldoet aan de nieuwste normen op het gebied van veiligheid en compliance. Ook is de software eenvoudig schaalbaar. Groeit een kantoor, dan kunnen nieuwe medewerkers sneller gebruik maken van het pakket en zijn eerder productief.

Een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid en integraties

Verouderde software is niet ontworpen voor de workflows van vandaag de dag. Het voldoet niet aan de eisen die medewerkers stellen. Interfaces zijn complex, onlogisch en niet afgestemd op professionals die intuïtieve tools gewend zijn. Bovendien werken ze lastiger op smartphones of tablets.

On-premise software is veel minder makkelijk te koppelen met bijvoorbeeld de boekhoud-, HR-, salaris en rapportagepakketten. Klantinformatie is daardoor versnipperd en data moet handmatig worden overgezet. Dat maakt de werkprocessen van accountants onnodig gecompliceerd en foutgevoelig.

Een moderne cloudapplicatie integreert klantdata met alle andere applicaties die het kantoor gebruikt om vervolgens de bedrijfsprocessen op slimme wijze te optimaliseren. Met een SaaS-pakket kun je bijvoorbeeld: klantacceptatie, CRM, accordering, projectmanagement, urenregistratie, documentmanagement en facturatie eenvoudig koppelen.

De verborgen kosten

Hoewel legacy software op papier goedkoop lijkt, is het tegendeel waar. De echte kosten zitten verborgen in inefficiëntie, downtime, extra beheer, duurdere licentiemodellen en lokale servers. Daarnaast vergt oude software meer support en zijn de beveiligingsrisico’s groter.

Wat lijkt op kostenbesparing, verandert in stille verliesposten die de marges van accountantskantoren onder druk zetten. Cloudsoftware versterkt de compliance binnen accountantskantoren doordat processen automatisch worden bijgewerkt volgens de nieuwste wet- en regelgeving. Updates worden vaak door de ontwikkelaar uitgerold of worden klaargezet, zodat de gebruiker ze zelf kan installeren. Rechten, rollen en toegangsbeheer zijn centraal te beheren, waardoor gevoelige gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers. Daarnaast zijn acties makkelijker automatisch bij te houden, wat audit trails volledig en betrouwbaar maakt.

Door realtime datakoppelingen en automatische controles worden fouten sneller gesignaleerd en neemt de kwaliteit van dossieropbouw toe. Het resultaat is een stabieler, veiliger en aantoonbaar compliant werkproces dat voldoet aan de steeds strengere eisen van toezichthouders.

De vraag van de klant verandert

Ondernemers verwachten steeds meer van hun accountant. Niet alleen een correcte jaarrekening, maar proactief advies, snelle inzichten en een sparringpartner die met ze meedenkt. Die verwachting botst met de realiteit bij kantoren die werken met software waarbij doorontwikkeling en moderne integraties geen prioriteit hebben. De afnemer is afhankelijk van de ontwikkelaar, die zich niet genoodzaakt voelt om door te ontwikkelen. Dat belemmert kantoren bij de digitale transformatie waar, onder invloed van toenemende regelgeving, personeelstekorten en veranderende klantverwachtingen, dringend behoefte aan is.

Nieuwe technologie en vooruitstrevende leveranciers maken het mogelijk om sneller te digitaliseren, efficiënter samen te werken en systemen te gebruiken die zijn gebouwd met de toekomst in gedachten. Moderne kantoren merken dat hun snelheid, nauwkeurigheid en klantbeleving een flinke stap voorwaarts maken en kunnen steeds meer tijd vrijmaken voor adviesdiensten. Precies wat de ondernemer vraagt.

Medewerkers stellen andere eisen

On-premise software past niet alleen meer bij de veranderende klantvraag, ook medewerkers verwachten meer en meer moderne online oplossingen. Omdat on-premise software vaak geen integraties heeft, zijn medewerkers meer tijd kwijt met repetitieve taken, waardoor het werk inhoudelijk minder interessant is.

Modernere cloudpakketten geven kantoren realtime inzicht in gegevens en maken slimme workflows mogelijk die het advieswerk naar een hoger niveau tillen. Medewerkers worden daardoor inhoudelijk sterker uitgedaagd en kunnen zich meer richten op kwalitatieve dienstverlening in plaats van repetitieve taken. Dit helpt kantoren niet alleen om hun toegevoegde waarde richting klanten te vergroten, maar ook om zich beter te positioneren op een arbeidsmarkt waar talent aantrekken en behouden steeds lastiger wordt.

Daarnaast biedt een SaaS-oplossing gebruikers de vrijheid om altijd en overal te werken, thuis, op kantoor of onderweg, zonder in te leveren op functionaliteit. Samenwerken met collega’s en klanten wordt daarmee een stuk eenvoudiger, omdat informatie direct beschikbaar is en processen soepel op elkaar aansluiten.

Klaar voor de toekomst

Lokale software vraagt om lokale hardware. In veel gevallen hebben kantoren eigen servers. Een dure en risicovolle oplossing die gebruik van moderne technologie in de weg staat. Cloudsoftware beschikt over directe toegang tot krachtige servers waardoor kantoren direct kunnen profiteren van de nieuwste AI‑functionaliteiten. Omdat data centraal beschikbaar is en systemen naadloos samenwerken, kan AI in de cloud veel effectiever meedenken, voorspellen en automatiseren dan in een lokaal pakket.

Accountantskantoren die blijven werken met niet cloud ready oplossingen nemen een strategisch risico. De markt beweegt sneller dan ooit. Wie niet meebeweegt, raakt achterop. Moderniseren gaat niet alleen over software; het gaat over wendbaarheid, klantwaarde, talent aantrekken en relevant blijven in een veranderende accountantssector.

Zo doe je het in de praktijk

Benieuwd hoe een kantoor die overstap in de praktijk heeft gemaakt? Finergie Accountants & Adviseurs werkte jarenlang met software op een Citrixserver en maakte bewust de stap naar een cloudoplossing. Lees hoe dat traject eruitzag en wat het het kantoor heeft opgeleverd.

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