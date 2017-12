Toetsingkader IT-audit patiënteninformatie bekend

Zorginstellingen kunnen voor de zogenoemde VIPP audit terecht bij een beperkt aantal IT-auditors. Het toetsingskader en de voorwaarden zijn bekend.

VIPP staat voor versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional. VIPP staat voor versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. VIPP-1 is het subsidieprogramma voor ziekenhuizen. VIPP-2 is het subsidieprogramma voor categorale instellingen die tevens medisch specialistische zorg verlenen, waaronder klinische revalidatie-instellingen, dialysecentra, epilepsiecentra en radiotherapeutische centra. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft samen met het ministerie van VWS het subsidieprogramma VIPP-1 en -2 ontwikkeld.

Onafhankelijke toetsing

Ziekenhuizen (VIPP-1), revalidatiecentra en categoriale instellingen (VIPP-2) kunnen in aanmerking komen voor enkele subsidies waarmee zij de uitwisseling van gestandaardiseerde informatie met de patiënt en zorgverleners onderling verder kunnen verbeteren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient voor elke subsidieaanvraag een onafhankelijke toetsing plaats te vinden door een gekwalificeerde IT-auditor (RE) aan de hand van het handboek VIPP Eindtoets.

DigiD

Sinds half november 2017 is het toetsingskader waarop de IT-auditor certificeert beschikbaar. Hierdoor weten instellingen nu op basis van welk kader ze worden getoetst voor de verantwoording van de toegekende subsidie. De audit moet uitwijzen of de reeds ontvangen subsidiegelden terecht toegekend zijn. Bij een negatieve uitkomst zal de subsidie teruggevorderd worden. De audit gaat naast technische eisen ook in op het gebruik van de gerealiseerde instrumenten, zoals een patiëntenportaal). Voor inloggen met DigiD dient een separate jaarlijkse audit te worden uitgevoerd, dit om een aansluiting bij beheerder Logius aan te kunnen vragen. Zonder aansluiting kan geen gebruik worden gemaakt van het DigiD inlogmechanisme.