Acht doorhalingen van een maand om niet afleggen beroepseed 

De Accountantskamer heeft acht tuchtklachten van de NBA tegen accountants die de beroepseed niet hebben afgelegd gegrond verklaard. De acht krijgen daarom allemaal een maand doorhaling aan de broek.

De NBA diende op vrijdag 18 augustus in totaal 35 tuchtklachten in om het niet afleggen van de eed. Dat had vóór 1 mei van dit jaar gebeurd moeten zijn. De meeste van de betrokken accountants reageerden niet op herinneringen van de NBA. Aan de betrokken accountants heeft de beroepsorganisatie eind juni het voornemen bekendgemaakt om een tuchtklacht in te dienen. De meeste betrokkenen reageerden ook daar niet op.

Vertrouwen geschaad

Het niet afleggen van de eed en het niet gehoor geven aan de herhaalde oproepen duid op een gebrek aan besef van het belang van het fundamentele beginsel van professionaliteit, voerde de NBA bij de Accountantskamer aan: “De betrokken accountants hebben het publieke vertrouwen in de stand van de accountants geschaad en dat moet hen worden aangerekend.”

Oordeel

De Accountantskamer is het met de NBA eens dat de beroepsgroep door de kwestie in diskrediet is gebracht. Invoering van de beroepseed kan bijdragen aan herstel van het maatschappelijk geschonden vertrouwen in de beroepsgroep, stelt de Accountantskamer. Ook getuigt eedsaflegging in het algemeen als het bewustzijn van een hoger normbesef en dienstbaarheid aan datgene waarvoor een eed wordt afgelegd, wordt in het oordeel uitgesproken. Om die reden krijgen acht accountants een doorhaling van een maand opgelegd.

Verordening

De verordening waarmee de beroepseed werd ingevoerd is aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van de NBA op 17 mei 2016. In die periode tot 1 mei 2017 heeft de NBA door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarbij accountants de beroepseed konden afleggen. Accountants die in het buitenland wonen en werken, werd gelegenheid geboden om de beroepseed één op één via Facetime of Skype af te leggen. Tussen mei 2016 en mei 2017 heeft 99,8 procent van de 19.700 actieve accountants de beroepseed afgelegd.