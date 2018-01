Accon AVM moet aanpoten bij Value8

Het wordt aanpoten voor Accon AVM, dat als nieuwe accountant de jaarrekening van het beursgenoteerde investeringsfonds Value8 controleert. Het kantoor is kort geleden benoemd door het investeringsvehikel van voormalig beleggersvoorman Peter Paul de Vries, en heeft geen ervaring met beursgenoteerde ondernemingen.

De vorige accountant, Mazars, had zeven maanden extra nodig om de jaarstukken te voorzien van een goedkeurende verklaring. Controlerend accountant Onno Opzitter verklaarde dinsdag tijdens de aandeelhoudersvergadering dat hij pas in november alle relevante informatie bij elkaar had geschraapt.

Deadline

De deadline ligt voor Accon AVM op eind april van dit jaar. De Vries liet dinsdag tijdens een aandeelhoudersvergadering in Naarden weten, dat de jaarstukken over 2017 ‘ruim eerder dan de deadline’ zullen verschijnen. ‘De vertraging van het afgelopen jaar was eens maar nooit weer.’ Het obstakel binnen Value8 was voor Mazars een forensisch onderzoek bij dochter BK Groep, na publicaties dat het bedrijf zich niet aan wet- en regelgeving had gehouden.

Niet blij met accountantswissel

Niet alle aandeelhouders waren even blij met de accountantswissel. Een vertegenwoordiger van beleggersvereniging VEB noemde accon avm ‘het slechtste jongetje van de klas’ onder de kantoren met OOB-vergunning. De VEB greep terug op het rapport van toezichthouder AFM uit de zomer van 2017, toen het kantoor volgens de onvoldoende vooruitgang had geboekt met de opgelegde hervormingen voor de accountantssector. Remko Herschel, de financieel directeur van Value8, legde uit dat er weinig te kiezen viel, maar dat accon toch was uitverkoren op grond van kwaliteit. Hoewel het kantoor geen ervaring heeft met de controle van beursgenoteerde fondsen, zijn er volgens hem enkele Big 4 mensen aangenomen. De aandeelhouders stemden vóór het aanstellen van de nieuwe accountant.

Value8 draaide een nettoverlies van €3,6 miljoen, maar niettemin zat er een bonus in voor bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries.