Accon avm nieuwe accountant van HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group kiest voor Accon avm als nieuwe accountant, meldt de Raad van Commissarissen van het bedrijf. Met Mazars mocht vanwege geldende wetgeving nog maximaal één jaar worden samengewerkt, maar de HeadFirst Source Group kiest nu al voor een overstap.

Frank Lagerveld, voorzitter van de RvC: “Na een zorgvuldig proces en na toetsing op een aantal criteria hebben we besloten om van accountant te wisselen en te kiezen voor Accon avm. Na de fusie met HeadFirst eind 2016 hebben wij, om de beoogde synergie-effecten te kunnen bereiken, onze informatiesystemen opnieuw ingericht. De accountant zal naar verwachting eenmalig extra werk hebben aan deze veranderingen.”

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 470 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.