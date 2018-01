AFM legt Finles fondsmaatregel en aanwijzing op

De AFM tikt Finles op de vingers om de manier waarop het bedrijf de waardering van de activa en deelnemingsrechten in fondsen vaststelt. De processen om te komen tot een goede waardering voldoen volgens de toezichthouder niet aan de wettelijke eisen.

Onherroepelijk

De AFM heeft daarom Finles door middel van een fondsmaatregel en een aanwijzing verplicht om haar waarderingsprocessen aan te passen. Finles heeft geen bezwaar ingediend tegen het besluit van de AFM waardoor het besluit inmiddels onherroepelijk is geworden. Om die reden heeft de AFM de aanwijzing nu gepubliceerd.

Opschorting

Sinds 20 juli vorig jaar is Finles N.V. (Finles) al verplicht om de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in drie van haar fondsen op te schorten. Het gaat om het Finles Mutti Strategy Hedge Fund IL, het Subfonds Finles Collectief Beheer IL (dat valt onder het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen) en het Finles Next Generation Fund I.

Maatregel

Door de fondsmaatregel is het tijdelijk niet mogelijk om gelden te verkrijgen uit de fondsen. Voor het Finles Next Generation Fund I is het tijdelijk niet mogelijk om deelnemingsrechten te verkrijgen of te verkopen. De overige twee fondsen zijn al in liquidatie. De AFM is zich ervan bewust dat het sluiten van fondsen mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de beleggers in die fondsen. Het is volgens de AFM echter voor alle deelnemers van zwaarder belang dat zij kunnen uitgaan van een accurate waardering van het fondsvermogen. Als het fondsvermogen juist is gewaardeerd komt de fondsmaatregel te vervallen.

Aanwijzing

Bij een aanwijzing wordt de financiële onderneming die niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om binnen een, door de AFM gestelde redelijke termijn, een gedragslijn te volgen ten aanzien van de in de aanwijzing opgenomen punten. Een financiële onderneming moet deze aanwijzing opvolgen. Deze maatregel wordt genomen om te zorgen dat de financiële onderneming het normovertredende gedrag staakt.