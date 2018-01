Flinke groei voor AFAS

Softwareleverancier AFAS heeft zijn winst en omzet vorig jaar behoorlijk opgeschroefd. De jaaromzet van het bedrijf uit Leusden is gegroeid naar 121 miljoen euro, dat is 13% meer dan in 2016 en net boven verwachting. De winst groeide met 18% naar ruim 53,5 miljoen euro.

AFAS werkt voor bedrijven en instellingen als Erasmus, Achmea, Ziengs, AvroTros, De Heus, ArboUnie en TVM en breidde uit tot ruim 10.000 klanten. Het familiebedrijf ziet vooral een sterke stijging van nieuwe klanten uit het MKB en een uitbreiding in de zorg- en bouwbranche. In 2018 verwacht AFAS de groei in de bouw- en zorgsector voort te zetten. Daarnaast wil het bedrijf de positie in de flexmarkt verstevigen. Naast payrolling- en detacheringsbedrijven, wil de softwareontwikkelaar ook uitzendorganisaties automatiseren.