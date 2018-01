Referendum afschaffen wet-Hillen dichterbij

Volgens 50PLUS is een referendum over de afschaffing van de wet-Hillen, ook wel bekend als aflosboete, een stap dichterbij. De partij, die de afschaffing van het belastingvoordeel voor woningbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheek wil voorkomen, zegt meer steunbetuigingen verzameld te hebben dan de 10.000 die nodig zijn. Daarnaast kwamen er ook verzoeken voor het referendum binnen bij de Kiesraad, die toeziet op de gang van zaken.

De Kiesraad maakt over een week bekend of er daadwerkelijk 10.000 geldige handtekeningen zijn. Als dat het geval is, zijn er 300.000 handtekeningen nodig om een referendum te kunnen houden. Daarvoor hebben de voorvechters van een referendum zes weken de tijd. 50PLUS zou daarbij op de hulp kunnen rekenen van de succesvolle initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum.

De ruim 10.000 handtekeningen werden donderdagmiddag aan de Kiesraad overhandigd bij een kantoor van de Belastingdienst in Heerlen. Daar staat de benodigde apparatuur om de handtekeningen te controleren.

Of 50PLUS en zijn bondgenoten de referendumcampagne mogen doorzetten, hangt niet alleen af van de Kiesraad. Als het kabinet erin slaagt het referendum af te schaffen vóór de 300.000 handtekeningen binnen zijn, dan gaat de volksraadpleging niet door. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren maakt haast, maar moet wel heel veel vaart maken om haar intrekkingswet nog binnen zeven weken door beide Kamers te loodsen.

