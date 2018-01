Omzet Baker Tilly International opnieuw ruim 6% hoger

Baker Tilly International heeft de omzet vorig jaar met 6,4% vergroot tot 3,4 miljard dollar. Daarmee is de groei net iets groter dan in 2016, toen de omzet met 6,2% toenam.

Het aantal medewerkers is met 10,2% toegenomen. Er werken nu 33.600 mensen bij Baker Tilly vanuit 796 vestigingen in 147 landen. De omzetstijging komt volgens CEO Ted Verkade door zowel organische groei als strategische expansie. “Onze focus blijft gericht op het opbouwen van een langetermijnrelatie met onze klanten.”

De groei betreft alle bedrijfsonderdelen. De tak audit en assurance is 7,5% gegroeid tot een omzet van 1,2 miljard dollar, ofwel 36% van de totale inkomsten. De advisory-tak pluste met 8% tot 857 miljoen dollar (aandeel 25%). De divisie Tax kwam 3% hoger uit op 849 miljoen dollar en Accounting is met 494 miljoen dollar (+2%) goed voor 14% van de inkomsten.

Europa is met 987 miljoen dollar omzet na Noord-Amerika (1,6 miljard) de grootste markt voor Baker Tilly.