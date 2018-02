Kansspelbelasting: opbrengst minus inzet

Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel heeft een pokerspeler gedaan gekregen dat hij minder kansspelbelasting hoefde te betalen.

De gokker deed mee aan internetpokerspelen via goksites van buiten de EU. Hij was het niet eens over de manier waarop de verschuldigde kansspelbelasting werd berekend. De Belastingdienst nam bij naheffingsaanslagen als uitgangspunt de gewonnen bedragen, vermenigvuldigd met 29%. De pokerspeler had het resultaat van zijn deelnames tot 1 november 2008 berekend door de opbrengsten te verminderen met zijn inzetten en het saldo hiervan te vermenigvuldigen met 29%.

Formulieren

Toen hij naheffingsaanslagen kreeg, beroep de pokeraar zich op niet gepubliceerd begunstigend beleid. Dit beleid hield in dat ook in de perioden tot 1 november 2008 de Belastingdienst kansspelbelasting hief over de jaarwinst, zijnde prijzen minus inzetten. Daarbij verwees de man onder meer naar de door de Belastingdienst uitgereikte formulieren. Hierop was als grondslag vermeld ‘Saldo prijzen minus inzetten’. Ook kon de man aantonen dat met vergelijkbare belastingplichtigen een gunstigere behandeling ten deel was gevallen. De inspecteur kon vervolgens niet aantonen dat die gunstigere behandeling van die andere internetpokeraars op een door hem gevoerd begunstigend beleid of een op een hoger niveau gecoördineerd begunstigend beleid berustte. Rechtbank Noord-Nederland honoreerde het beroep op het gelijkheidsbeginsel en vernietigde de naheffingsaanslagen.

