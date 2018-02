Jacht op Nederlandse zwartspaarders voortgezet bij bank Julius Baer

Na zwartspaarders bij UBS en Credit Suisse heeft de Belastingdienst heeft nu Nederlanders met verborgen vermogen bij de Zwitserse bank Julius Baer op de korrel.

De dienst heeft de bank verzocht om informatie over Nederlanders die daar vermogen hebben gestald, maar zegt niet te weten om hoeveel mensen het gaat of om welke bedragen. Julius Baer kocht in 2009 de private-bankingactiviteiten van ING in Zwitserland. Drie jaar later nam de bank Merrill Lynch International Wealth Management over. Daaronder viel ook de Nederlandse afdeling van de Amerikaanse grootmacht.

Einde inkeerregeling

Dit jaar is de zogenoemde inkeerregeling voor buitenlands vermogen 2018 vervallen. Voortaan wordt voor verzwegen vermogen in het buitenland altijd een boete van 300 % uitgedeeld. Zwartspaarders kunnen hun tegoeden nog wel kunnen opgeven in de belastingaangiftes voor de jaren 2016 en 2017. Dit kan niet meer als de Belastingdienst de persoon in kwestie al in het vizier heeft. Per 2017 kwam een einde aan het roemruchte Zwitserse bankgeheim. Sindsdien speelt de fiscus van het land bankgegevens automatisch door naar de collega’s in het thuisland van de rekeninghouder.

