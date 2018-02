Geen belangenverstrengeling KPMG bij Banco di Caribe

De KPMG-accountant tegen wie Banco di Caribe op Aruba grote bezwaren had als controlerend accountant bij verzekeraar Ennia Caribe Holding en bij de bank zelf, heeft niet de schijn tegen omdat hij te dicht tegen de directie van Ennia aanschurkt, zoals hem werd aangewreven. Hij kan gewoon aan de slag. Het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft de bezwaren van tafel geveegd.

De bank trok eerder bij beschikking de tekenbevoegdheid van de accountant en zijn partners in. Maar zij verzuimde dat besluit te goed motiveren, heeft het Hof bepaald. De bank wist bovendien niet aan te tonen dat er sprake was van (schijn van) belangenverstrengeling.

Stringenter

De bank was van mening dat ‘in het belang van het goed functioneren van de financiële markten in het kleinschalige Aruba en daarbuiten rekening houden met de negatieve perceptie die in de gegeven omstandigheden bij het publiek leeft of kan gaan leven ten aanzien van de controle op de jaarrekening van Ennia door KPMG’. Daarom was zij van mening dat zij stringentere en verdergaande toetsingsnormen mocht hanteren jegens een controlerend accountant.

Kantoorpand

Ennia-directeur Ralph Palm en tevens oud-bestuursvoorzitter van KPMG, is één van de acht vennoten van Emancipatie cv. Deze vennootschap is eigenaar van een kantoorpand dat KPMG op Curaçao huurt. De andere vennoten van deze cv zijn (voormalige) partners van KPMG en een voormalig partner van KPMG Meijburg Caribbean. Palm is ook bestuurder van Respo nv, die beherend vennoot is van Emancipatie cv. De beoogd controlerend accountant is geen vennoot van Emancipatie en heeft geen belangen in de cv. De rechtbank kwam in eerste aanleg al tot dat inzicht, dat nu nogmaals bekrachtigd is door het hof.