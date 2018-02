Verlies na liquidatie bedrijf niet aftrekbaar

Een ondernemingsverlies dat wordt opgegeven na liquidatie van het bedrijf, is niet meer aftrekbaar. De voormalige ondernemer moet na verkoop van de laatste activa opnieuw aantonen dat hij ondernemer is, vindt de Hoge Raad.

De Hoge Raad handhaafde een eerdere uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak van een autotransporteur. Die staakte zijn onderneming op 31 december 2008 en in 2009 verkocht hij zijn laatste activa. In de aangifte IB/PVV 2010 gaf de ondernemer een verlies aan. Na een boekenonderzoek legde de Belastingdienst over het jaar 2010 een navorderingsaanslag op vanwege het ten onrechte geclaimde verlies.

Doorstart

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de navorderingsaanslag terecht is opgelegd. Volgens het hof is in 2009 de liquidatie afgerond. De ondernemer stelde dat zijn verlies in 2010 aftrekbaar was, omdat hij in dat jaar had geprobeerd het zijn vroegere klanten terug te winnen. Het hof oordeelde dat de ondernemer niet had aangetoond dat de doorstart was gelukt en hij werkzaamheden had verricht met een winstoogmerk. Daarmee was hij in de ogen van het Hof, en ook van de Hoge Raad, ondernemer af. Het hof handhaafde de navorderingsaanslag 2010. De Hoge Raad heeft het oordeel van het hof zonder nadere motivering bevestigd.