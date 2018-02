Werknemer sjoemelt, werkgeefster toch de klos

Ook als een medewerker sjoemelt met de boekhouding, kan de werkgever daarvoor opdraaien in de vorm van een naheffing en het verwijt van onbehoorlijk bestuur op z’n plaats zijn.

Dat is het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden na verwijzing door de Hoge Raad. De zaak waar het om draaide betrof een uitzendbureau met Poolse inleenkrachten. De vrouw die DGA was van het bemiddelingsbureau vond dat een naheffing niet te wijten is aan opzet of grove schuld.

Boekenonderzoek

Die naheffing kwam, nadat uit een boekenonderzoek was gebleken dat op grote schaal werd gesjoemeld met (reis)kostenvergoedingen van Poolse bouwvakkers en slagers. Tegen een naheffing in de loonsfeer stelde de BV tevergeefs beroep in bij de Rechtbank Breda. Het Hof Den Bosch boog zich nogmaals over de vraag of de BV terecht voor € 156.742 aansprakelijk is gesteld. Het hof vond het een rare gang van zaken dat één werknemer zijn gang kon gaan bij de fraude, zonder tegenwicht van zijn werkgeefster.

Suppletie-aangifte

In januari 2007 was ook haar duidelijk dat de loonadministratie onjuist was, maar pas in april 2007 ondernam ze actie. In plaats van het indienen van een suppletie-aangifte werden geleidelijk minder onjuiste aangiften ingediend en pas vanaf juli 2007 werden juiste aangiften ingediend. Oordeel: de directeur van het uitzendbureau was opzettelijk nalatig.