Bezwaar tegen WOZ-waarde scheelt enkele honderden euro’s

Wie bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde van zijn woning, zoals die is vermeld in de OZB-aanslag, bespaart daarmee gemiddeld € 272 belasting. Veel mensen willen bezwaar maken, maar laten het er uiteindelijk bij zitten. Dat stelt juridisch taxatiebureau Bezwaarmaker.nl na onderzoek.

Het bureau is niet toevallig gespecialiseerd in WOZ-bezwaren. Jaarlijks dient het 4.000 bezwaarschriften in, waarvan naar eigen zeggen ruim 70% gegrond wordt verklaard. Driekwart van de Nederlanders zou wel bezwaar willen maken, maar 40% denkt dat het niets oplevert. Nog eens 20% vindt het te veel gedoe. In Nederland maakt minder dan 2% van de 7,6 miljoen mensen die een WOZ-beschikking krijgen bezwaar, aldus Bezwaarmaker, verwijzend naar cijfers van de Waarderingskamer. “Daarvan wordt iets meer dan de helft gehonoreerd. Als je ziet hoeveel mensen bezwaar willen maken en hoe weinig mensen dat in de praktijk doen, dan kun je concluderen dat heel veel woningbezitters kansen laten liggen en dat gigantisch veel mensen al jaren te veel belasting betalen. De besparing van een aangepaste WOZ-waarde werkt namelijk ieder volgend jaar door.”

Veel onwetendheid over WOZ

Volgens het onderzoek vinden drie op de tien Nederlanders de geschatte waarde van hun woning te hoog. Eenzelfde aantal heeft weleens bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. “Van de respondenten denkt 43% dat hun bezwaar kansloos is. 15% weet niet eens dat bezwaar maken überhaupt mogelijk is. Er is duidelijk nog veel onwetendheid bij mensen op dit punt. Op basis van de WOZ-waarde worden je OZB, je waterschapslasten en je eigenwoningforfait bij je belastingaangifte bepaald. Het werkt dus op drie gebieden door. Daarom kan een woningbezitter gemiddeld € 272 besparen als de waarde omlaag gaat.”

Veel mensen weten volgens het bureau niet dat een lagere waarde kan worden geëist vanwege zaken als achterstallig onderhoud, gedateerde voorzieningen, een ongunstige ligging, de aanwezigheid van asbest, nabije windmolens, onzekerheid over bouwplannen of overlast van geparkeerde auto’s.