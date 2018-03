Deloitte neemt SAP-consultant over

Deloitte neemt SAP consultancybureau AEPEX Business Consultants over. AEPEX is gespecialiseerd in het leveren van IT oplossingen op het gebied van Supply Chain Management en Logistiek, met name in SAP implementaties en support.

Erik Nanninga, managing partner Deloitte Consulting: ‘De expertise, know-how en klanten van AEPEX dragen kwalitatief bij aan de realisatie van onze groei doelstellingen op het gebied van SAP S/4HANA implementatie en supportdiensten. Met deze integratie van 60 professionals versterkt Deloitte haar positie als SAP S/4HANA implementatiepartner in de markt. Wij bieden AEPEX- medewerkers toegang tot een groot internationaal netwerk van collega’s en klanten, naast persoonlijke groei en ontwikkel mogelijkheden’, aldus Nanninga.