Aantal faillissementen laagste in 17 jaar

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in februari gedaald tot het laagste niveau sinds 2001, meldt het CBS.

Vorige maand zijn er 48 bedrijven minder failliet verklaard dan in januari. Het totaal kwam uit op 226, gecorrigeerd voor het wisselende aantal zittingsdagen per maand. Soms zijn dat er vier en soms vijf. Een jaar geleden stond de teller in februari nog op 292. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in februari 217 bedrijven failliet verklaard. De handel telde het grootste aantal faillissementen: 41. In die branche zijn de meeste bedrijven actief. Vervoer- en opslagbedrijven gaan relatief gezien het meest failliet.

In de specialistische zakelijke dienstverlening (onder meer accountancy) werden 21 faillissementen uitgesproken, één minder dan in januari en tien minder dan in februari vorig jaar.

In mei 2013 bereikte het aantal faillissementen een hoogtepunt met 800 uitspraken; daarna daalde het aantal.