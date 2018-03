Mossack Fonseca gaat ten onder aan geblutste reputatie

Mossack Fonseca, het bedrijf dat centraal stond in het schandaal rond de Panama Papers, wordt geliquideerd. De juridische en zakelijk dienstverlener is de enorme reputatieschade niet meer te boven gekomen.

Twee jaar geleden publiceerden verschillende Europese media, waaronder Trouw en het Financieele Dagblad, de zogeheten Panama Papers. De publicaties leidden tot een wereldwijd schandaal. In de miljoenen gelekte documenten van trustkantoor Mossack Fonseca bleek dat het bedrijf duizenden bedrijven en personen heeft geholpen om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen.

Onomkeerbare schade

In een verklaring schrijft het bedrijf: ‘De slechte reputatie, de berichtgeving in de media, het financiële circus en de ongebruikelijke stappen van een aantal Panamese overheidsdiensten hebben onomkeerbare schade veroorzaakt. Dat maakt het noodzakelijk eind deze maand de activiteiten stop te zetten.’ Op het hoogtepunt had de firma vestigingen in veertig landen en werkten er zo’n 600 mensen. Daar is weinig van over. Veel kantoren zijn gesloten en er werken nog ongeveer vijftig mensen. Er blijven nog paar mensen aan het werk om zaken af te wikkelen en verzoeken van onder meer justitie in behandeling te nemen.