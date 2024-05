Medeoprichter kantoor achter Panama Papers overleden

Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de zogeheten Panama Papers, is overleden. Dat heeft zijn advocaat bevestigd.

Fonseca, die 71 jaar oud werd, richtte een kantoor op dat tal van vermogende mensen en bedrijven hielp bij het omzeilen van belastingwetten. Daarover lekten in 2016 documenten uit, die de Panama Papers werden genoemd. De daarin beschreven praktijken leverden veel verontwaardiging op.

De Panamees stond met zijn zakenpartner Jürgen Mossack en een groep andere oud-medewerkers van het kantoor Mossack Fonseca terecht voor witwassen. De verhoren in dat proces eindigden 19 april en aanklagers hadden twaalf jaar cel geëist tegen de twee oprichters van het kantoor.

Fonseca overleed volgens zijn advocaat in het ziekenhuis. Zijn slechte gezondheid zou ook de reden zijn geweest dat Fonseca niet aanwezig was bij de zittingen in de witwaszaak tegen hem.

De Panama Papers, die zo’n 11,5 miljoen gelekte documenten omvatten, lieten zien hoe veel beroemdheden, politici en sportsterren hun bezittingen verborgen in belastingparadijzen. Openbaar aanklagers beschuldigden Mossack en Fonseca er onder andere van banken te hebben misleid bij het openen van rekeningen van klanten. Ook zouden ze hebben verhuld wie de daadwerkelijke eigenaren waren van bepaalde bezittingen.

Mossack Fonseca kondigde in 2018 aan te sluiten, omdat de reputatie van het kantoor “onherstelbare schade” had opgelopen.

(ANP)