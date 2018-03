Voorlopige berekening LIV bekendgemaakt

Zo’n 94.000 werkgevers krijgen van UWV een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. De laatste voorlopige berekeningen zijn inmiddels verstuurd.

In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers werkgevers recht hebben op het LIV en het bedrag dat ze krijgen. De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2017 die tot en met 31 januari 2018 zijn gedaan. Aangiften kunnen tot en met 1 mei 2018 gecorrigeerd worden. Correcties na 1 mei 2018 worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV.