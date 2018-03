‘Topbankier moet salaris terugbetalen als het misgaat’

Topbestuurders van banken mogen als het goed gaat met het bedrijf zoveel verdienen als ze willen, maar als het fout gaat, moeten ze wel hun salaris terugbetalen. Dat vindt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

“Ondernemingen die een risico lopen dat uiteindelijk bij de belastingbetaler terechtkomt, moeten een verantwoordelijkheid hebben en een link leggen naar de salarissen van bestuurders”, zei hij in het programma WNL Op Zondag. “Als het fout gaat, vind ik dat je met terugwerkende kracht tegen bestuurders moet zeggen: het is nu fout gegaan, belastingbetalers draaien ervoor op, dus betaal het salaris maar terug.” Van Dijkhoff hoeft niet alles terugbetaald te worden: “Ze mogen wel een basissalaris overhouden. Hetzelfde als de premier bijvoorbeeld. Ze kunnen wel zeggen: het was mijn fout niet, maar het was zeker niet de fout van de belastingbetaler.”

De salarissen van topbestuurders staan weer in de schijnwerpers sinds ING bekendmaakte dat topman Ralph Hamers een salarisverhoging van 50% zou krijgen. Na de onrust die dat veroorzaakte, besloot ING de maatregel terug te draaien.