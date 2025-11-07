Home » Aandeelhouders Tesla stemmen in met megabonus van $1000 miljard voor Elon Musk

Aandeelhouders Tesla stemmen in met megabonus van $1000 miljard voor Elon Musk

Fiscaal, Nieuws

De aandeelhouders van Tesla hebben donderdag ingestemd met een ongekend grote bonusregeling voor topman Elon Musk. Meer dan 75 procent van de uitgebrachte stemmen ging akkoord met een beloningspakket dat uiteindelijk kan oplopen tot $1000 miljard, zo meldt het FD.

7 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

De bonus bestaat uit een omvangrijk aandelenpakket dat Musk ontvangt zodra hij een reeks zeer ambitieuze doelen behaalt. Zo moet de marktwaarde van Tesla in tien jaar groeien tot $8500 miljard, meer dan een verzesvoudiging van de huidige waarde. Lukt dat, dan kan Musk zijn belang in het bedrijf uitbreiden tot 25 procent of meer.

Felle lobby en kritiek

De weken voorafgaand aan de stemming voerde Tesla intensief campagne om steun te krijgen. Zowel de raad van bestuur als Musk zelf en verschillende grote particuliere beleggers riepen aandeelhouders op vóór te stemmen. In een brief waarschuwde voorzitter Robyn Denholm dat Musk mogelijk zijn functie zou neerleggen als de regeling werd afgewezen.

Tegelijkertijd klonk er stevige oppositie. Onder meer het Noorse staatsfonds NBIM, Calpers, het grootste pensioenfonds van de VS, en het Californische lerarenpensioenfonds CalSTRS stemden tegen. Zij waarschuwden voor de enorme omvang van het pakket, de verwatering van bestaande aandelen en de risico’s van een te sterke afhankelijkheid van één topman. Ook vermogensbeheerder Storebrand en de invloedrijke stemadviesbureaus ISS en Glass Lewis adviseerden om het voorstel te verwerpen.

Protest in Austin

In Austin, waar Tesla zijn hoofdkantoor heeft, werd woensdag gedemonstreerd tegen de bonus. Critici vinden de beloning buitensporig en vrezen dat de macht van Musk binnen het bedrijf te groot wordt.

Ondanks het verzet kreeg het voorstel ruime steun. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor een van de grootste en meest omstreden beloningspakketten in de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven.

Tags: bonus, Elon Musk, tesla

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen