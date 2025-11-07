Aandeelhouders Tesla stemmen in met megabonus van $1000 miljard voor Elon Musk

De aandeelhouders van Tesla hebben donderdag ingestemd met een ongekend grote bonusregeling voor topman Elon Musk. Meer dan 75 procent van de uitgebrachte stemmen ging akkoord met een beloningspakket dat uiteindelijk kan oplopen tot $1000 miljard, zo meldt het FD.

De bonus bestaat uit een omvangrijk aandelenpakket dat Musk ontvangt zodra hij een reeks zeer ambitieuze doelen behaalt. Zo moet de marktwaarde van Tesla in tien jaar groeien tot $8500 miljard, meer dan een verzesvoudiging van de huidige waarde. Lukt dat, dan kan Musk zijn belang in het bedrijf uitbreiden tot 25 procent of meer.

Felle lobby en kritiek

De weken voorafgaand aan de stemming voerde Tesla intensief campagne om steun te krijgen. Zowel de raad van bestuur als Musk zelf en verschillende grote particuliere beleggers riepen aandeelhouders op vóór te stemmen. In een brief waarschuwde voorzitter Robyn Denholm dat Musk mogelijk zijn functie zou neerleggen als de regeling werd afgewezen.

Tegelijkertijd klonk er stevige oppositie. Onder meer het Noorse staatsfonds NBIM, Calpers, het grootste pensioenfonds van de VS, en het Californische lerarenpensioenfonds CalSTRS stemden tegen. Zij waarschuwden voor de enorme omvang van het pakket, de verwatering van bestaande aandelen en de risico’s van een te sterke afhankelijkheid van één topman. Ook vermogensbeheerder Storebrand en de invloedrijke stemadviesbureaus ISS en Glass Lewis adviseerden om het voorstel te verwerpen.

Protest in Austin

In Austin, waar Tesla zijn hoofdkantoor heeft, werd woensdag gedemonstreerd tegen de bonus. Critici vinden de beloning buitensporig en vrezen dat de macht van Musk binnen het bedrijf te groot wordt.

Ondanks het verzet kreeg het voorstel ruime steun. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor een van de grootste en meest omstreden beloningspakketten in de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven.